Umori contrastanti che martedi si affronteranno per il sesto turno di League Phase della Champions League quelli di Inter e Liverpool. I nerazzurri, reduci dal bel successo sul Como riceveranno al Meazza i Reds che stanno faticando sia in Premier League che in Champions. Squadra ottava in classifica che ha steccato anche nell'ultimo turno di campionato contro il Leeds il Liverpool vuol ripartire dalla Champions per invertire la tendenza mentre l'Inter - dopo la cocente sconfitta di Madrid - ha bisogno di rialzare la testa e riprendere la corsa che la sta vedendo protagonista nella principale competizione europea. Scopriamo insieme le quote del match di martedi.
COMPARAZIONE QUOTE
Pronostico Inter-Liverpool: chi è il favorito per la sfida del Meazza? I numeri del match
Inter-Liverpool, pronostico 1
Nerazzurri che al momento vantano 4 vittoria e 1 sconfitta nella League Phase di Champions League con la squadra di Chivu provvisoriamente al secondo posto (pari punti) insieme a Psg e Bayern. Reds che con 3 vittorie 2 sconfitte si posizionano al 13° posto. Sarà una sfida cuori forti quella che andrà in scena al Meazza, con entrambe le squadre alla ricerca del guizzo per migliorare la classifica. Chi la favorita tra le due squadre? Scopriamolo insieme. Il segno 1 è quotato a 2.25 dagli esperti di Betsson mentre gli operatori William Hill e Snai bancano la vittoria dei nerazzurri a 2.20. Per i bookie di Betflag la vittoria dei nerazzurri sul Liverpool è quotata a 2.15
Inter-Liverpool, pronostico NoGoal
Sono solo 3 le reti subite dei nerazzurri durante la League Phase di Champions League dai nerazzurri di mister Chivu. L'Inter - contrariamente al campionato - sta dimostrando una buona solidità in fase difensiva (eccezion fatta per la sfida contro l'Atletico) mentre gli inglese, con 8 reti subite, evidenziano un rendimento lontano dalla status cui ci ha abituato. Nella gara di martedi riusciranno a segnare entrambe le squadre? Scopriamo le quote per l'evento NOGOAL, ovvero solo una delle due squadra andrà a segno nei 90 minuti. Per gli analisti di William Hill il NOGOAL è nella sfida tra Inter e Liverpool è quotato a 2.31 mentre gli operatori di Betflag, Snai e Betsson bancano questa possibilità a 2.35.
Inter-Liverpool: le probabili formazioni—
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Isak. All. Slot.
Inter-Liverpool, dove vederla in TV—
La partita Inter-Liverpool, in programma martedì 9 dicembre dalle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go. Su fcinter1908.it troverete invece la diretta testuale della sfida, il report del match, le pagelle con tutti i voti ai protagonisti e le dichiarazioni post-partita di allenatori e/o giocatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA