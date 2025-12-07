Pronostico Inter-Liverpool: chi è il favorito per la sfida del Meazza? I numeri del match

Umori contrastanti che martedi si affronteranno per il sesto turno di League Phase della Champions League quelli di Inter e Liverpool. I nerazzurri, reduci dal bel successo sul Como riceveranno al Meazza i Reds che stanno faticando sia in Premier League che in Champions. Squadra ottava in classifica che ha steccato anche nell'ultimo turno di campionato contro il Leeds il Liverpool vuol ripartire dalla Champions per invertire la tendenza mentre l'Inter - dopo la cocente sconfitta di Madrid - ha bisogno di rialzare la testa e riprendere la corsa che la sta vedendo protagonista nella principale competizione europea. Scopriamo insieme le quote del match di martedi.