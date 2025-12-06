Inter-Como, pronostico marcatori: ecco la quota del gol che ti aspetti di prendere

Inter-Como, marcatore Nico Paz
Oggetto del desiderio nerazzurro in estate. Nico Paz, dopo le tante voci che lo avrebbero voluto promesso sposo nerazzurro, è rimasto a Como dove sta confermando il suo talento cristallino. Cartellino di proprietà del Real Madrid con 5 gol e 5 assist in stagione il numero 10 del Como vorrà mettersi in mostra alla Scala del Calcio. Scopriamo allora le quote che vedono protagonista il fantasista argentino. Per gli esperti di Admiral Bet la rete del numero 10 del Como è quotata a 4.75 mentre per gli operatori di Netwin, Netbet e Eurobet il gol di Nico Paz è quotato a 5.00
Inter-Como, dove vederla in tv—
Come il resto della Serie A, DAZN trasmette in diretta tv e streaming anche Inter-Como. Disponibile tramite sito e app ufficiale dell'emittente, la partita di San Siro si può guardare tramite smart tv, tablet, smartphone, pc e console per videogiochi. Chi ha attivato Zona DAZN su Sky, inoltre, può vedere la partita tra Como e Inter in diretta tv sul canale numero 214 del satellite, ovvero DAZN 1.
© RIPRODUZIONE RISERVATA