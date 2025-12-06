Inter-Como, pronostico marcatori: ecco la quota del gol che ti aspetti di prendere

Un gol e quattro assist in stagione in 13 gare per Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro vuole confermare il suo stato di forma che lo sta vedendo protagonista nelle ultime gare e potrebbe farlo andando a segno in quello che oramai è considerato un vero e proprio big match tra due squadre con alte ambizioni di classifica. Scopriamo le quote che vedono andare in gol il centrocampista nerazzurro. La rete di Nicolò Barella è quotata a 6.00 dagli esperti di Eurobet mentre gli operatori di Admiral Bet bancano questa possibilità a 5.50. Per gli analisti di Netwin e Netbet il gol del centrocampista nerazzurro è quotato a 5.25