fcinter1908 quote inter Inter-Como, pronostico marcatori: ecco la quota del gol che ti aspetti di prendere

COMPARAZIONE QUOTE

Inter-Como, pronostico marcatori: ecco la quota del gol che ti aspetti di prendere

Inter-Como, pronostico marcatori: ecco la quota del gol che ti aspetti di prendere - immagine 1
I nerazzurri riceveranno il Como di Fabregas per la sfida di questo pomeriggio alle ore 18.00 allo stadio Meazza
Giovanni Montopoli Direttore 

Il miglior attacco, quello nerazzurro, contro la miglior difesa del campionato. Punti pesanti in palio per la corsa all’Europa che conta tra due delle squadre più organizzate della Serie A. La sfida del Meazza ha tutti gli elementi per promettere spettacolo. Chivu contro Fabregas: un presente nerazzurro contro ciò che sarebbe potuto diventare e non è stato. Qualche dubbio di formazione per il tecnico dell’Inter, soprattutto in mezzo al campo: a destra dovrebbe agire Luis Henrique, mentre per la corsia opposta salgono le quotazioni di Mkhitaryan come mezzala sinistra. Favorita sulla carta rimane l’Inter, c’è curiosità anche sul nome che potrebbe sbloccare il match: attenzione infatti ai potenziali marcatori, con i riflettori puntati sui protagonisti più in forma.

Inter-Como, marcatore Barella

COMPARAZIONE QUOTE INTER COMO MARCATORE BARELLA
5.25
PIÙ INFO
5.50
PIÙ INFO
6.00
PIÙ INFO
5.25
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 5000€ di Bonus Scommesse sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Un gol e quattro assist in stagione in 13 gare per Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro vuole confermare il suo stato di forma che lo sta vedendo protagonista nelle ultime gare e potrebbe farlo andando a segno in quello che oramai è considerato un vero e proprio big match tra due squadre con alte ambizioni di classifica. Scopriamo le quote che vedono andare in gol il centrocampista nerazzurro. La rete di Nicolò Barella è quotata a 6.00 dagli esperti di Eurobet mentre gli operatori di Admiral Bet bancano questa possibilità a 5.50. Per gli analisti di Netwin e Netbet il gol del centrocampista nerazzurro è quotato a 5.25

LEGGI ANCHE

Inter-Como, marcatore Nico Paz

COMPARAZIONE QUOTE INTER COMO MARCATORE NICO PAZ
5.00
PIÙ INFO
4.75
PIÙ INFO
5.00
PIÙ INFO
5.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 5000€ di Bonus Scommesse sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Oggetto del desiderio nerazzurro in estate. Nico Paz, dopo le tante voci che lo avrebbero voluto promesso sposo nerazzurro, è rimasto a Como dove sta confermando il suo talento cristallino. Cartellino di proprietà del Real Madrid con 5 gol e 5 assist in stagione il numero 10 del Como vorrà mettersi in mostra alla Scala del Calcio. Scopriamo allora le quote che vedono protagonista il fantasista argentino. Per gli esperti di Admiral Bet la rete del numero 10 del Como è quotata a 4.75 mentre per gli operatori di Netwin, Netbet e Eurobet il gol di Nico Paz è quotato a 5.00

Inter-Como, dove vederla in tv

—  

Come il resto della Serie A, DAZN trasmette in diretta tv e streaming anche Inter-Como. Disponibile tramite sito e app ufficiale dell'emittente, la partita di San Siro si può guardare tramite smart tv, tablet, smartphone, pc e console per videogiochi. Chi ha attivato Zona DAZN su Sky, inoltre, può vedere la partita tra Como e Inter in diretta tv sul canale numero 214 del satellite, ovvero DAZN 1.

Leggi anche
Inter-Como, pronostico risultato finale: ecco la combinazione che stuzzica
Pronostico Inter-Como: punti europei in palio al Meazza, ma chi è il favorito?

© RIPRODUZIONE RISERVATA