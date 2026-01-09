Il gennaio di fuoco per i nerazzurri è appena iniziato. Domenica sera al Meazza arriverà il Napoli di Antonio Conte per un sfida che la squadra nerazzurra sente particolarmente dopo lo scorso campionato. Il duello a distanza tra i due tecnici ha visto il nerazzurro far cadere nel vuoto le parole del collega, non è tempo di pensare alle polemiche, conta il campo. Il campo dice però che la squadra nerazzurra è ancora alla ricerca della prima vittoria in un big match (0 punti tra Milan, Napoli e Juventus) e la doppia vittoria contro Bologna e Parma ha permesso all'Inter di allungare a +4 sui campioni d'Italia in carica. Scopriamo chi sarà il favorito per la sfida tra Inter e Napoli secondo i principali operatori del settore.
COMPARAZIONE QUOTE
Inter-Napoli, chi è il favorito? Pronostico e analisi della sfida
Inter-Napoli, pronostico vittoria Inter
I nerazzurri appaiono i favoriti per la sfida del Meazza secondo gli operatori del settore. L'Inter è alla ricerca della vittoria "di prestigio" in questa stagione mentre il Napoli di Conte, dopo lo scivolone interno contro il Verona, avrà sete di punti. Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida ad altissima tensione. Secondo gli esperti di Betsson la vittoria dei nerazzurri contro il Napoli è quotata a 1.79 mentre gli analisti di Snai, Eurobet e Betflag bancano questa possibilità a 1.75.
Inter-Napoli, pronostico vittoria Napoli
Il Napoli che si presenterà al Meazza domenica sera sarà un Napoli assetato di punti. I partenopei non vorranno perdere ulteriore terreno dalla vetta e Antonio Conte sa bene come caricare la propria squadra per impegni di questo tipo. I nerazzurri dal canto loro vorranno aumentare il gap con gli azzurri e una vittoria porterebbe la squadra di Chivu a +7 sugli attuali campioni d'Italia in carica. Gara da tripla quella del Meazza ma scopriamo insieme le quote per la possibile vittoria del Napoli. Gli esperti di Betflag bancano questa possibilità a 4.85 mentre gli operatori di Eurobet propongono una quota di 4.80 per la vittoria degli azzurri. Gli analisti di Betsson e Snai bancano la vittoria del Napoli al Meazza a 4.75.
Inter-Napoli, dove vederla in tv—
Inter-Napoli, sfida valida per la prima giornata di ritorno della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 11 gennaio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
