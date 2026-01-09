Inter-Napoli, chi è il favorito? Pronostico e analisi della sfida

Il gennaio di fuoco per i nerazzurri è appena iniziato. Domenica sera al Meazza arriverà il Napoli di Antonio Conte per un sfida che la squadra nerazzurra sente particolarmente dopo lo scorso campionato. Il duello a distanza tra i due tecnici ha visto il nerazzurro far cadere nel vuoto le parole del collega, non è tempo di pensare alle polemiche, conta il campo. Il campo dice però che la squadra nerazzurra è ancora alla ricerca della prima vittoria in un big match (0 punti tra Milan, Napoli e Juventus) e la doppia vittoria contro Bologna e Parma ha permesso all'Inter di allungare a +4 sui campioni d'Italia in carica. Scopriamo chi sarà il favorito per la sfida tra Inter e Napoli secondo i principali operatori del settore.