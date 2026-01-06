Pronostico Parma-Inter, risultato finale: Tardini ostico ma l’attacco nerazzurro è dirompente

La vittoria contro il Bologna ha riportato i nerazzurri in vetta al campionato di calcio di Serie A. Una vittoria netta, arrivata in maniera feroce, contro una squadra che nelle ultime stagioni si era rivelata autentica bestia nera per l'Inter di Simone Inzaghi. Nerazzurri che domani saranno di scena al Tardini dove Chivu ritroverà la squadra che lo ha lanciato (e lui ha salvato) nel calcio che conta. Inter che viaggia con il vento in poppa del favore dei pronostici, ma quale potrebbe essere il risultato esatto? Scopriamolo insieme.