fcinter1908 pronostici Pronostico Parma-Inter, risultato finale: Tardini ostico ma l’attacco nerazzurro è dirompente

Pronostico Parma-Inter, risultato finale: Tardini ostico ma l’attacco nerazzurro è dirompente

Dopo vittoria contro il Bologna, l'Inter di Chivu si prepara a tornare in campo già mercoledì nell'infrasettimanale di Serie A col Parma
La vittoria contro il Bologna ha riportato i nerazzurri in vetta al campionato di calcio di Serie A. Una vittoria netta, arrivata in maniera feroce, contro una squadra che nelle ultime stagioni si era rivelata autentica bestia nera per l'Inter di Simone Inzaghi. Nerazzurri che domani saranno di scena al Tardini dove Chivu ritroverà la squadra che lo ha lanciato (e lui ha salvato) nel calcio che conta. Inter che viaggia con il vento in poppa del favore dei pronostici, ma quale potrebbe essere il risultato esatto? Scopriamolo insieme.

Parma-Inter, risultato esatto 0-2

Lo scorso anno sulla panchina del Parma Cristian Chivu riuscì a fermare l'Inter recuperando nei secondi 45 minuti lo svantaggio di due reti. Gli attori sono cambiati, il tecnico romeno siede sulla panchina dei nerazzurri con il Parma che è alla ricerca di punti salvezza. Il 2 a 0 per i nerazzurri è quotato a 7.00 dagli operatori di Eurobet e Bet365. Gli esperti di Vincitu bancano questa possibilità a 7.10 mentre gli analisti di William Hill quotano la vittoria dell'Inter per 2 a 0 a 6.60

Parma-Inter, risultato finale 1-4

Nonostante la posizione in classifica non sia delle più felici il Parma non è affatto la peggior difesa del campionato, anzi. La squadra emiliana subisce poco ma latita dal punto di vista offensivo. Chi invece fa dell'attacco la propria forza è proprio l'Inter di Chivu che continua a macinare gol anche se - nonostante tutto - a volte manca di concretezza, creando una serie infinita di palle gol che non vengono sfruttate a pieno. La vittoria larga dei nerazzurri è una delle opzioni da prendere in considerazione, scopriamo insieme le quote del 4 a 1 in favore dell'undici di Chivu. Per gli esperti di William Hill e Bet365 il 4 a 1 per i nerazzurri è quotato a 19.00 mentre gli operatori di Eurobet bancano questa possibilità a 19.50. Gli analisti di Vincitu propongono una quota di 20.50 per il 4 a 1 in favore dei nerazzurri.

Parma-Inter, dove vederla in tv

Parma-Inter, sfida valida per la 19ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 7 gennaio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

