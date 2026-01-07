Parma-Inter, pronostico marcatore: potrebbe arrivare il gol che sta cercando?

La vittoria contro il Bologna ha portato di nuovo l’Inter in vetta alla classifica di Serie A. Un successo netto, costruito con ferocia e personalità, proprio contro quella che negli ultimi anni era diventata una vera e propria bestia nera per l'allora squadra di Simone Inzaghi. Questa sera i nerazzurri saranno attesi al Tardini - terreno ostico - in una sfida dal sapore particolare: Cristian Chivu ritroverà il club che lo ha lanciato nel calcio che conta e che lui, a sua volta, ha contribuito a salvare. L’Inter arriva all’appuntamento con il vento in poppa e con i favori del pronostico tutti dalla sua parte. Chi deciderà la sfida di questa sera? Scopriamolo insieme