fcinter1908 quote inter Parma-Inter, pronostico marcatore: potrebbe arrivare il gol che sta cercando?

Parma-Inter, pronostico marcatore: potrebbe arrivare il gol che sta cercando?

Parma-Inter, pronostico marcatore: potrebbe arrivare il gol che sta cercando? - immagine 1
L'Inter di Chivu dopo la vittoria ottenuta con il Bologna si prepara a tornare in campo già questa sera nell'infrasettimanale di Serie A col Parma
La vittoria contro il Bologna ha portato di nuovo l’Inter in vetta alla classifica di Serie A. Un successo netto, costruito con ferocia e personalità, proprio contro quella che negli ultimi anni era diventata una vera e propria bestia nera per l'allora squadra di Simone Inzaghi. Questa sera i nerazzurri saranno attesi al Tardini - terreno ostico - in una sfida dal sapore particolare: Cristian Chivu ritroverà il club che lo ha lanciato nel calcio che conta e che lui, a sua volta, ha contribuito a salvare. L’Inter arriva all’appuntamento con il vento in poppa e con i favori del pronostico tutti dalla sua parte. Chi deciderà la sfida di questa sera? Scopriamolo insieme

Parma-Inter, marcatore Akanji

Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori.

Non ha ancora trovato il primo gol con la maglia nerazzurra ma ci è andato vicino in troppe, tante, occasioni. L'ultima, contro il Bologna, Manuel Akanji ha sfiorato su corner la sua prima marcatura in nerazzurro. Che sia il Tardini il palcoscenico giusto per mettere a segno la sua prima rete? Scopriamo insieme le quote che vedono andare in gol l'ex Manchester City. Per gli operatori di Bet365 e Adrmiral Bet la rete di Akanji è quotata a 12.00 mentre per gli esperti di William Hill la rete del difensore è bancata a 14.00. Gli analisti di Snai propongono, per il gol di Akanji, la quota di 15.00.

Parma-Inter, marcatore Bonny

Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori.

Dovrebbe tornare a disposizione di Cristian Chivu dopo una breve assenza. L'inizio di stagione in nerazzurro è stato sicuramente sopra ogni può rosea aspettativa e adesso, nel momento cruciale della stagione, l'ex Parma potrebbe tornare a dire la sua e magari proprio contro la sua ex squadra. Quanto è quotato il gol di Bonny al Tardini? Scopriamo insieme le quote dei principali operatori del settore. Per gli esperti di Marathon bet la rete dell'ex è quotata a 2.75; Stacasinò bet propone una quota di 2.41 mentre gli operatori di Sisal bancano questa possibilità a 2.40. Gli esperti di Lottomatica quotano il gol di Bonny contro il Parma a 2.20.

Parma-Inter, dove vederla in tv

Parma-Inter, sfida valida per la 19ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 7 gennaio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

