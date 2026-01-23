fcinter1908 pronostici Inter-Pisa, pronostico marcatore: occhi puntati a centrocampo ma attenzione alla giocata

Inter-Pisa, pronostico marcatore: occhi puntati a centrocampo ma attenzione alla giocata

Inter-Pisa, pronostico marcatore: occhi puntati a centrocampo ma attenzione alla giocata - immagine 1
L'Inter è pronta ad archiviare la terza sconfitta consecutiva in Champions League: questa sera al Meazza c'è il Pisa
L'Inter vuole ripartire di slancio dopo la terza sconfitta consecutiva maturata in Champions League (Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal). I nerazzurri questa sera riceveranno al Meazza il Pisa di Gilardino, penultimo in classifica con la terza peggior difesa del campionato. I nerazzurri non possono permettersi passi falsi se vogliono approfittare di un possibile passo falso delle inseguitrici. Il Napoli sarà impegnato a Torino contro la Juventus e il Milan farà visita alla Roma di Gasperini. Una giornata che potrebbe consentire ai nerazzurri di allungare in classifica. Chi potrebbe decidere l'incontro del Meazza? Scopriamo insieme le quote sui possibili marcatori.

Inter-Pisa, marcatore Zielinski

COMPARAZIONE QUOTE INTER PISA MARCATORE ZIELINSKI
4.00
4.80
4.65
4.70
4.00
PIÙ INFO
4.80
PIÙ INFO
4.65
PIÙ INFO
4.70
PIÙ INFO
Il polacco sembra aver preso alla lettera il mantra ripetuto da mister Chivu in ogni conferenza pre e post partita: "essere la miglior versione di noi stessi". L'ex Napoli - oggetto misterioso nella passata stagione - ha indossato i panni di autentico leader a tal punto dal non far pesare troppo l'assenza di Calhanoglu in cabina di regia. Potrebbe arrivare dal suo destro la rete in Inter-Pisa? Scopriamo le quote che lo vedono protagonista. Per gli esperti di Stacasinò il gol di Zielinski è quotato a 4.70. Gli operatori di Vincitu bancano questa possibilità a 4.65 mentre gli analisti di Domus Bet propongono una quota di 4.80. Per i bookie di Goldbet la rete del polacco in Inter-Pisa è quotata a 4.00

Inter-Pisa, marcatore Esposito

COMPARAZIONE QUOTE INTER PISA MARCATORE ESPOSITO
2.25
2.28
2.26
2.26
2.25
PIÙ INFO
2.28
PIÙ INFO
2.26
PIÙ INFO
2.26
PIÙ INFO
Nella debacle del Meazza contro l'Arsenal il giovane attaccante nerazzurro rappresenta una della poche note liete della serata. Entrato nella ripresa al posto di Lautaro l'attaccante nerazzurro si è subito messo in mostra sfiorando la rete del pareggio dopo pochi secondi dal suo ingresso. I tifosi dei Gunners sono rimasti stregati dalla sua prova e contro il Pisa potrebbe avere la chance per una maglia da titolare. Come è quotato il gol di Esposito nella gara di questa sera? Per gli esperti di Vincitu e Starcasinò il gol di Pio Esposito in Inter-Pisa è quotato a 2.26 mentre gli analisti di Domus Bet propongono una quota di 2.28. Gli analisti di Goldbet bancano il possibile gol di Esposito a 2.25

Inter-Pisa, dove vedere la partita in TV

Inter-Pisa si disputerà venerdì 23 gennaio alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.

 

