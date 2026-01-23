Inter-Pisa, pronostico marcatore: occhi puntati a centrocampo ma attenzione alla giocata

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Nella debacle del Meazza contro l'Arsenal il giovane attaccante nerazzurro rappresenta una della poche note liete della serata. Entrato nella ripresa al posto di Lautaro l'attaccante nerazzurro si è subito messo in mostra sfiorando la rete del pareggio dopo pochi secondi dal suo ingresso. I tifosi dei Gunners sono rimasti stregati dalla sua prova e contro il Pisa potrebbe avere la chance per una maglia da titolare. Come è quotato il gol di Esposito nella gara di questa sera? Per gli esperti di Vincitu e Starcasinò il gol di Pio Esposito in Inter-Pisa è quotato a 2.26 mentre gli analisti di Domus Bet propongono una quota di 2.28. Gli analisti di Goldbet bancano il possibile gol di Esposito a 2.25