L'Inter è pronta ad archiviare la terza sconfitta consecutiva in Champions League: venerdì sarà già il momento di tornare in campo. A San Siro arriva il Pisa di Gilardino, reduce dal pareggio contro l'Atalanta, per un sfida che la squadra di Chivu deve assolutamente vincere per continuare a mantenere invariate le distanze dalla inseguitrici.
Inter-Pisa, pronostico risultato esatto: stuzzica questa quota con clean sheet
Nerazzurri con il favore dei pronostici in poppa per un match che sembra indirizzato ma le ripercussioni psicologiche (e la stanchezza) del post-Arsenal potranno giocare un ruolo determinante. Scopriamo insieme le quote per la gara di venerdì 23 gennaio, in particolare quelle del risultato esatto.
Inter-Pisa risultato esatto 3-0
Stuzzica la quota con clean sheet, una vittoria larga dell'Inter per 3-0 per mettersi alle spalle il ko di Champions. Il tris nerazzurro senza gol subiti parte da 6.00 su Lottomatica e Goldbet, sale a 6.25 su Snai fino ad arrivare a 6.50 su Bet365, una quota molto interessante.
Inter-Pisa risultato esatto 4-1
L'Inter vorrà dare un segnale importante dopo il ko in Champions, si può immaginare una partita con diversi gol nerazzurri. Sale la quota per il 4-1, quindi con un gol subito ma uno in più segnato rispetto al precedente pronostico. Si parte da quota 16.00 su StarCasinò Bet, arriva a 17 su BetFlag Sport e Bet365, ma è ancora più alta su un altro operatore. Su NetBet il 4-1 nerazzurro arriva a 18.00
Dove vedere Inter-Pisa in tv e streaming—
Inter-Pisa si disputerà venerdì 23 gennaio alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.
