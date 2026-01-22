Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

L'Inter vorrà dare un segnale importante dopo il ko in Champions, si può immaginare una partita con diversi gol nerazzurri. Sale la quota per il 4-1, quindi con un gol subito ma uno in più segnato rispetto al precedente pronostico. Si parte da quota 16.00 su StarCasinò Bet, arriva a 17 su BetFlag Sport e Bet365, ma è ancora più alta su un altro operatore. Su NetBet il 4-1 nerazzurro arriva a 18.00

Dove vedere Inter-Pisa in tv e streaming

Inter-Pisa si disputerà venerdì 23 gennaio alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.