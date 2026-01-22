FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 quote inter Inter-Pisa, pronostico risultato esatto: stuzzica questa quota con clean sheet

pronostici

Inter-Pisa, pronostico risultato esatto: stuzzica questa quota con clean sheet

Inter-Pisa, pronostico risultato esatto: stuzzica questa quota con clean sheet - immagine 1
L'Inter è pronta ad archiviare la terza sconfitta consecutiva in Champions League: venerdì a San Siro c'è il Pisa
Alessandro Cosattini Redattore 

L'Inter è pronta ad archiviare la terza sconfitta consecutiva in Champions League: venerdì sarà già il momento di tornare in campo. A San Siro arriva il Pisa di Gilardino, reduce dal pareggio contro l'Atalanta, per un sfida che la squadra di Chivu deve assolutamente vincere per continuare a mantenere invariate le distanze dalla inseguitrici.

Nerazzurri con il favore dei pronostici in poppa per un match che sembra indirizzato ma le ripercussioni psicologiche (e la stanchezza) del post-Arsenal potranno giocare un ruolo determinante. Scopriamo insieme le quote per la gara di venerdì 23 gennaio, in particolare quelle del risultato esatto.

Inter-Pisa risultato esatto 3-0

COMPARAZIONE QUOTE INTER-PISA RISULTATO ESATTO 3-0
6.00
PIÙ INFO
6.5
PIÙ INFO
6.25
PIÙ INFO
6.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 50€ in Bonus Sport + Bonus Scommesse del 100% fino a 2.000€
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
fino a 50€ in Bonus Sport + Bonus Scommesse del 100% fino a 2.000€
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Stuzzica la quota con clean sheet, una vittoria larga dell'Inter per 3-0 per mettersi alle spalle il ko di Champions. Il tris nerazzurro senza gol subiti parte da 6.00 su Lottomatica e Goldbet, sale a 6.25 su Snai fino ad arrivare a 6.50 su Bet365, una quota molto interessante.

Inter-Pisa risultato esatto 4-1

COMPARAZIONE QUOTE INTER-PISA RISULTATO ESATTO 4-1
17.00
PIÙ INFO
17.00
PIÙ INFO
16.00
PIÙ INFO
18.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 5000€ di bonus sport sul primo deposito + 50€ senza deposito tramite CIE
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 10€ di Bonus Benvenuto Sport senza deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

L'Inter vorrà dare un segnale importante dopo il ko in Champions, si può immaginare una partita con diversi gol nerazzurri. Sale la quota per il 4-1, quindi con un gol subito ma uno in più segnato rispetto al precedente pronostico. Si parte da quota 16.00 su StarCasinò Bet, arriva a 17 su BetFlag Sport e Bet365, ma è ancora più alta su un altro operatore. Su NetBet il 4-1 nerazzurro arriva a 18.00

Dove vedere Inter-Pisa in tv e streaming

—  

Inter-Pisa si disputerà venerdì 23 gennaio alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.

 

Leggi anche
Pronostico Inter-Pisa: nerazzurri favoriti ma attenzione alla quota gol
Inter-Arsenal, pronostico marcatore: il gol può arrivare dagli uomini più attesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA