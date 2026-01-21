Pronostico Inter-Pisa: nerazzurri favoriti ma attenzione alla quota gol

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Nelle ultime gare i nerazzurri hanno leggermente rallentato in fase realizzativa ma guadagnato in solidità nel pacchetto arretrato. L'Inter di Chivu dopo la sconfitta contro l'Arsenal al Meazza avrà sete di vittoria e spesso ad uno scivolone segue una prestazione feroce. Vediamo le quote che riguardano l'OVER 2.5 nella sfida tra Inter e Pisa. Per gli analisti di Betsson l'over 2.5 è quotato a 1.53. Gli esperti di Admiral Bet e Betflag propongono una quota di 1.50 mentre gli esperti di Vincitu bancano questa possibilità a 1.51