Il tempo di archiviare la terza sconfitta consecutiva in Champions League e per i nerazzurri di mister Chivu è tempo di tornare in campo. Al Meazza arriva il Pisa di Gilardino, reduce dal pareggio contro l'Atalanta, per un sfida che l'Inter deve assolutamente vincere per continuare a mantenere invariate le distanze dalla inseguitrici. Nerazzurri con il favore dei pronostici in poppa per un match che sembra indirizzato ma le ripercussioni psicologiche (e la stanchezza) del post Arsenal potranno giocare un ruolo determinante. Scopriamo insieme le quote per la gara di venerdi 23 gennaio.
COMPARAZIONE QUOTE
Pronostico Inter-Pisa: nerazzurri favoriti ma attenzione alla quota gol
Inter-Pisa, pronostico 1
Sembrerebbe una gara in discesa per l'Inter di Chivu quello contro il Pisa, il miglior attacco del torneo contro la terza peggior difesa del campionato. Numeri alla mano non ci dovrebbe esser storia ma le insidie sono sempre in agguato, il verdetto del campo non guarda le statistiche e le motivazioni giocheranno un ruolo decisivo. Scopriamo le quote che vedono il segno 1 in schedina. Gli analisti di Betsson propongono una quota di 1.19 mentre quelli di Admiral Bet si posizionano su 1.17. Per gli analisti di Vincitu la vittoria dell'Inter è quotata a 1.15 mentre gli operatori di Betflag bancano questa possibilità a 1.13
Inter-Pisa, pronostico OVER 2.5
Nelle ultime gare i nerazzurri hanno leggermente rallentato in fase realizzativa ma guadagnato in solidità nel pacchetto arretrato. L'Inter di Chivu dopo la sconfitta contro l'Arsenal al Meazza avrà sete di vittoria e spesso ad uno scivolone segue una prestazione feroce. Vediamo le quote che riguardano l'OVER 2.5 nella sfida tra Inter e Pisa. Per gli analisti di Betsson l'over 2.5 è quotato a 1.53. Gli esperti di Admiral Bet e Betflag propongono una quota di 1.50 mentre gli esperti di Vincitu bancano questa possibilità a 1.51
Inter-Pisa, dove vederla in tv—
Inter-Pisa si disputerà venerdì 23 gennaio alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.
