FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 quote inter Lecce-Inter, pronostico risultato esatto: voglia di riscatto nerazzurra, la quota che stuzzica

pronostici

Lecce-Inter, pronostico risultato esatto: voglia di riscatto nerazzurra, la quota che stuzzica

Lecce-Inter, pronostico risultato esatto: voglia di riscatto nerazzurra, la quota che stuzzica - immagine 1
Dopo il ko per 3-1 maturato contro il Bodo/Glimt, l'Inter cerca riscatto in campionato a Lecce: occhio a questi risultati esatti
Alessandro Cosattini Redattore 

Dopo il ko per 3-1 maturato contro il Bodo/Glimt nella gara d’andata dei playoff di Champions League, l’Inter è pronta a tornare in campo nella sfida di campionato contro il Lecce. I padroni di casa allenati da Eusebio Di Francesco sono reduci da due importanti successi che hanno permesso ai giallorossi di risalire la classifica e abbandonare, al momento, la zona retrocessione portandosi a tre lunghezze dalla Fiorentina terzultima. Viaggia invece in solitaria in testa alla classifica la squadra di Cristian Chivu che però dovrà mettersi alle spalle la sconfitta in Norvegia per continuare la sua corsa al titolo.

Uno score impressionante quello dell’Inter, imbattuta in campionato da tredici gare con appena un pareggio e poi solo vittorie. Ottimo l’andamento anche in trasferta dove la squadra di Chivu è reduce da otto successi consecutivi con sei sfide in cui i nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata. Per questo sarà molto difficile per il Lecce riuscire a bucare la difesa nerazzurra considerando anche l’attacco decisamente poco prolifico della squadra di Di Francesco che ha messo a segno appena 17 gol in 25 gare di campionato.

Lecce-Inter, altro clean sheet nerazzurro?

COMPARAZIONE QUOTE LECCE-INTER RISULTATO ESATTO 0-2
5.6
PIÙ INFO
5.75
PIÙ INFO
6.00
PIÙ INFO
5.9
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 500€ di bonus sport + 50€ senza deposito sullo sport + 50€ senza deposito sulle slot
PIÙ INFO
fino a 100€ di bonus benvenuto in fun bonus + 250€ bonus cashback
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Intriga la quota dello 0-2, con un altro clean sheet della formazione di Chivu, visto lo score di cui abbiamo parlato in precedenza. Si parte da quota 5.6 su Betsson, si sale a 5.75 su Marathonbet per arrivare al 5.90 su Netbet. Ma la più alta è su Bet365: lo 0-2 nerazzurro è dato a 6.00.

Lecce-Inter, occhio a questo risultato

COMPARAZIONE QUOTE LECCE-INTER, RISULTATO ESATTO 1-3
13.00
PIÙ INFO
13.00
PIÙ INFO
14.5
PIÙ INFO
14.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 50€ in Bonus Sport + Bonus Scommesse del 100% fino a 2.000€
PIÙ INFO
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

L'Inter ha una media di 2,4 gol a partita (60 in 25 gare), ne ha segnati 3 nell'ultima e 5 nella penultima: stuzzica il tris nerazzurro, magari con un gol subito, per un 1-3 finale in favore della formazione di Chivu. Il risultato è dato a 13.00 su Goldbet e WilliamHill, sale a 14 su Snai. Ma la quota più alta è su Netwin: l'1-3 è dato a 14.5.

Dove vedere Lecce-Inter in tv

—  

Lecce-Inter, sfida valida per la 26ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 21 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

Leggi anche
Lecce-Inter, notte di battaglia al Via del Mare: il pronostico
Bodø/Glimt-Inter, pronostico marcatore: nomi pesanti per ipotecare il passaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA