Dopo il ko per 3-1 maturato contro il Bodo/Glimt nella gara d’andata dei playoff di Champions League, l’Inter è pronta a tornare in campo nella sfida di campionato contro il Lecce. I padroni di casa allenati da Eusebio Di Francesco sono reduci da due importanti successi che hanno permesso ai giallorossi di risalire la classifica e abbandonare, al momento, la zona retrocessione portandosi a tre lunghezze dalla Fiorentina terzultima. Viaggia invece in solitaria in testa alla classifica la squadra di Cristian Chivu che però dovrà mettersi alle spalle la sconfitta in Norvegia per continuare la sua corsa al titolo.
Lecce-Inter, pronostico risultato esatto: voglia di riscatto nerazzurra, la quota che stuzzica
Uno score impressionante quello dell’Inter, imbattuta in campionato da tredici gare con appena un pareggio e poi solo vittorie. Ottimo l’andamento anche in trasferta dove la squadra di Chivu è reduce da otto successi consecutivi con sei sfide in cui i nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata. Per questo sarà molto difficile per il Lecce riuscire a bucare la difesa nerazzurra considerando anche l’attacco decisamente poco prolifico della squadra di Di Francesco che ha messo a segno appena 17 gol in 25 gare di campionato.
Lecce-Inter, altro clean sheet nerazzurro?
Intriga la quota dello 0-2, con un altro clean sheet della formazione di Chivu, visto lo score di cui abbiamo parlato in precedenza. Si parte da quota 5.6 su Betsson, si sale a 5.75 su Marathonbet per arrivare al 5.90 su Netbet. Ma la più alta è su Bet365: lo 0-2 nerazzurro è dato a 6.00.
Lecce-Inter, occhio a questo risultato
L'Inter ha una media di 2,4 gol a partita (60 in 25 gare), ne ha segnati 3 nell'ultima e 5 nella penultima: stuzzica il tris nerazzurro, magari con un gol subito, per un 1-3 finale in favore della formazione di Chivu. Il risultato è dato a 13.00 su Goldbet e WilliamHill, sale a 14 su Snai. Ma la quota più alta è su Netwin: l'1-3 è dato a 14.5.
Dove vedere Lecce-Inter in tv—
Lecce-Inter, sfida valida per la 26ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 21 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
