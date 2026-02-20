L'Inter ha una media di 2,4 gol a partita (60 in 25 gare), ne ha segnati 3 nell'ultima e 5 nella penultima: stuzzica il tris nerazzurro, magari con un gol subito, per un 1-3 finale in favore della formazione di Chivu. Il risultato è dato a 13.00 su Goldbet e WilliamHill, sale a 14 su Snai. Ma la quota più alta è su Netwin: l'1-3 è dato a 14.5.