Lecce-Inter, notte di battaglia al Via del Mare: il pronostico

Sabato pomeriggio i nerazzurri faranno visita al Lecce per una sfida che - sulla carta - appare piuttosto sbilanciata: l'Inter di Chivu volerà in salento con l’obiettivo di consolidare la prima posizione in classifica e tenere alta la pressione sulle rivali che inseguono. L'Inter parte nettamente favorita nella sfida e non solo per qualità della rosa, profondità delle alternative e rendimento interno, storicamente molto solido. I salentini, dal canto loro, reduci dalla vittoria in trasferta contro il Cagliari, sono una squadra organizzata e capace di chiudere bene gli spazi, e dopo lo scalpo degli isolani proveranno a mettere in bacheca anche quello di una big.