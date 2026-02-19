Sabato pomeriggio i nerazzurri faranno visita al Lecce per una sfida che - sulla carta - appare piuttosto sbilanciata: l'Inter di Chivu volerà in salento con l’obiettivo di consolidare la prima posizione in classifica e tenere alta la pressione sulle rivali che inseguono. L'Inter parte nettamente favorita nella sfida e non solo per qualità della rosa, profondità delle alternative e rendimento interno, storicamente molto solido. I salentini, dal canto loro, reduci dalla vittoria in trasferta contro il Cagliari, sono una squadra organizzata e capace di chiudere bene gli spazi, e dopo lo scalpo degli isolani proveranno a mettere in bacheca anche quello di una big.
COMPARAZIONE QUOTE
Lecce-Inter, notte di battaglia al Via del Mare: il pronostico
Lecce-Inter, pronostico vittoria Inter
Non dovrebbe esserci storia per questa partita ma il calcio non segue sempre logiche standard. I salentini sono reduci da due successi consecutivi, in casa contro l'Udinese e vittoria in trasferta con il Cagliari. La voglia di dare seguito a questo periodo positivo si scontrerà con la determinazione dei nerazzurri che vorranno mantenere invariate le distanze in classifica. Inter che secondo i principali operatori di settore appare nettamente favorita, scopriamo insieme le quote. Per gli operatori di William Hill la vittoria dei nerazzurri è quotata a 1.39 mentre gli esperti di Admiral Bet, Betflag e Eurobet propongono 1.40 come quota per il segno 2
Lecce-Inter, pronostico over 2.5
Sul fronte quota gol, la partita offre spunti interessanti. L’Inter è tra le squadre più prolifiche del campionato mentre il Lecce alterna gare chiuse ad altre più aperte quando affronta avversari di alto livello. L’Over 2.5 appare una soluzione concreta, considerando il potenziale offensivo dei nerazzurri e la possibilità che la gara si sblocchi presto. Eurobet per l'over 2.5 propone una quota di 1.90. Gli esperti di Admiral bet bancano questa possibilità a 1.93. Gli analisti di William Hill quotano l'over 2.5 a 1.87 mentre gli esperti di Betflag a 1.60
Lecce-Inter, dove vedere la gara in tv—
Lecce-Inter, sabato 21 febbraio, sarà trasmessa in diretta alle 20.45 in tv e streaming su DAZN e Sky Sport. Tutte le notizie sul match le puoi trovare su www.fcinter1908.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA