Il gennaio di fuoco è alle spalle ma per l'Inter di Cristian Chivu inizia un nuovo tour de force, a febbraio, che vedrà impegnati i nerazzurri (già vincitori al primo impegno contro la Cremonese) lottare su tre fronti. Campionato, spareggi di Champions League e Coppa Italia. Domani sera per i quarti di finale - in gara secca - all'U-Power di Monza arriva il Torino di Baroni, che nel precedente turno ha sbattuto fuori la Roma eliminandola proprio all'Olimpico al termine di un continuo capovolgimento di fronte. Ci sarà ampio spazio per "le seconde linee" per Chivu che punterà a dar maggiori minuti a chi è stato impiegato meno in questo stagione. Come finirà il match? Scopriamo insieme i possibili incastri di risultato.