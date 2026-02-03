fcinter1908 pronostici Inter-Torino, pronostico risultato finale: la voglia di riscatto dei granata sarà determinante?

Inter-Torino, pronostico risultato finale: la voglia di riscatto dei granata sarà determinante?

Mercoledi sera il Torino di Baroni sarà di scena al'U-Power di Monza per i quarti di finale di Coppa Italia. Calcio d'inizio ora 21.00
Giovanni Montopoli Direttore 

Il gennaio di fuoco è alle spalle ma per l'Inter di Cristian Chivu inizia un nuovo tour de force, a febbraio, che vedrà impegnati i nerazzurri (già vincitori al primo impegno contro la Cremonese) lottare su tre fronti. Campionato, spareggi di Champions League e Coppa Italia. Domani sera per i quarti di finale - in gara secca - all'U-Power di Monza arriva il Torino di Baroni, che nel precedente turno ha sbattuto fuori la Roma eliminandola proprio all'Olimpico al termine di un continuo capovolgimento di fronte. Ci sarà ampio spazio per "le seconde linee" per Chivu che punterà a dar maggiori minuti a chi è stato impiegato meno in questo stagione. Come finirà il match? Scopriamo insieme i possibili incastri di risultato.

Inter-Torino, pronostico risultato finale 3-1

COMPARAZIONE QUOTE INTER TORINO PRONOSTICO RISULTATO FINALE 3 1
11.00
12.00
11.50
12.00
Nerazzurri che viaggiano con il favore dei pronostici per il match di domani sera. Non tragga in inganno, però, il risultato maturato in campionato dove l'Inter strapazzò i granata con un perentorio 5 a 0. La squadra di Chivu appare comunque in vantaggio ma il campo sarà a parlare. Scopriamo quali sono le quote per il 3 a 1 in favore dei nerazzurri secondi i principali operatori del settore. Per gli analisti di Eurobet e Bet365 il 3a1 per i nerazzurri è quotato a 12.00 mentre gli esperti di Vincitu bancano questa possibilità a 11.50. Per i bookie di William Hill la vittoria della squadra di Chivu per 3 a 1 è quotata a 11.00

Inter-Torino, pronostico risultato finale 1-1

COMPARAZIONE QUOTE INTER TORINO PRONOSTICO RISULTATO FINALE 1 1
9.00
10.00
11.00
11.00
I percorso dei granata in Coppa Italia è netto, la squadra di Baroni negli ottavi è riuscita ad eliminare la Roma di Gasperini all'Olimpico al termine di una gara mozzafiato. La voglia di riscatto per il 5 a 0 patito in campionato potrà rappresentare un volano importanti per i granata che vorranno riscattare la brutta figura stagionale. Vediamo quali sono le quote proposte per il pareggio per 1 a 1 al termine dei 90 minuti. Per gli esperti di Netbet e Netwin il pareggio per 1 a 1 è quotato a 11.00 mentre gli operatori di Betflag bancano questa possibilità a 9.00. Gli analisti di Betsson propongono una quota pari a 10.00 per segno X in schedina con il risultato di 1 a 1.

Inter-Torino, dove vedere la gara in TV

Inter-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 4 febbraio alle ore 21 allo U-Power Stadium e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Italia 1). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/

