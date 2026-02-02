L'Inter consolida il primo posto in classifica dopo aver superato la Cremonese in trasferta grazie alle reti di Lautaro Martinez e Zielinski. Nerazzurri che continuano la marcia in campionato tenendo a debita distanza le inseguitrici con il Milan che giocherà martedi contro il Bologna. Archiviato momentaneamente il campionato per i nerazzurri è tempo di dedicarsi alla Coppa Italia, competizione da onorare al meglio, come sottolineato da Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro dovrà fare ancora i conti con l'infermeria e il marcato di riparazione che non ha portato nuovi elementi in rosa. Contro il Torino sarà gara ad eliminazione diretta. Scopriamo il favorito per il match secondo i principali operatori del settore.
COMPARAZIONE QUOTE
Pronostico Inter-Torino: la goleada del campionato potrebbe condizionare il match
Inter-Torino, pronostico 1
I nerazzurri viaggiano con il favore dei pronostici e contro il Torino i principali operatori del settore vedono la squadra di Chivu favorita per il passaggio del turno. La Coppa Italia però è soggetta a variabili e imprevisti, come dimostra la gara degli ottavi dove granata hanno eliminato la Roma di Gasperini, in rimonta, all'Olimpico. Queste le quote per la vittoria dei nerazzurri. Per gli esperti di Snai la vittoria dell'Inter è quotata a 1.16 mentre gli operatori di Admiral bet, Netwin e Betflag propongono una quota di 1.28 per il successo della squadra di Chivu
Inter-Torino, pronostico over 3.5
Sarà una gara ricca di reti? Probabile. Nel primo confronto in campionato i nerazzurri hanno spazzato via i granata con un pesante 5 a 0. Erano però le battute iniziali di un campionato che stava delineando le gerarchie. Alla luce del precedente di stagione i granata venderanno sicuramente cara la pelle ma la buona forma dell'attacco nerazzurro potrebbe far propendere per un match ricco di reti. Queste le quote per l'Over 3.5. Gli esperti di Snai e Betflag propongono una quota di 2.65 per l'Over 3.5 mentre gli esperti di Admiral Bet bancano questa possibilità a 2.60. Per gli analisti di Netwin l'Over 3.5 in Inter-Torino è quotato 2.62,
Inter-Torino, dove vedere la partita in TV—
Inter-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 4 febbraio alle ore 21 allo U-Power Stadium e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Italia 1). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/
