Pronostico Inter-Torino: la goleada del campionato potrebbe condizionare il match

I nerazzurri viaggiano con il favore dei pronostici e contro il Torino i principali operatori del settore vedono la squadra di Chivu favorita per il passaggio del turno. La Coppa Italia però è soggetta a variabili e imprevisti, come dimostra la gara degli ottavi dove granata hanno eliminato la Roma di Gasperini, in rimonta, all'Olimpico. Queste le quote per la vittoria dei nerazzurri. Per gli esperti di Snai la vittoria dell'Inter è quotata a 1.16 mentre gli operatori di Admiral bet, Netwin e Betflag propongono una quota di 1.28 per il successo della squadra di Chivu