fcinter1908 quote inter Pronostico Inter-Torino: la goleada del campionato potrebbe condizionare il match

COMPARAZIONE QUOTE

Pronostico Inter-Torino: la goleada del campionato potrebbe condizionare il match

Pronostico Inter-Torino: la goleada del campionato potrebbe condizionare il match - immagine 1
Mercoledi sera il Torino di Baroni sarà di scena al Meazza per i quarti di finale di Coppa Italia. Calcio d'inizio ora 21.00
Giovanni Montopoli Direttore 

L'Inter consolida il primo posto in classifica dopo aver superato la Cremonese in trasferta grazie alle reti di Lautaro Martinez e Zielinski. Nerazzurri che continuano la marcia in campionato tenendo a debita distanza le inseguitrici con il Milan che giocherà martedi contro il Bologna. Archiviato momentaneamente il campionato per i nerazzurri è tempo di dedicarsi alla Coppa Italia, competizione da onorare al meglio, come sottolineato da Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro dovrà fare ancora i conti con l'infermeria e il marcato di riparazione che non ha portato nuovi elementi in rosa. Contro il Torino sarà gara ad eliminazione diretta. Scopriamo il favorito per il match secondo i principali operatori del settore.

Inter-Torino, pronostico 1

COMPARAZIONE QUOTE INTER TORINO PRONOSTICO 1
1.28
PIÙ INFO
1.28
PIÙ INFO
1.28
PIÙ INFO
1.16
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 5000€ di bonus sport sul primo deposito + 50€ senza deposito tramite CIE
PIÙ INFO
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 5000€ di Bonus Scommesse sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

I nerazzurri viaggiano con il favore dei pronostici e contro il Torino i principali operatori del settore vedono la squadra di Chivu favorita per il passaggio del turno. La Coppa Italia però è soggetta a variabili e imprevisti, come dimostra la gara degli ottavi dove granata hanno eliminato la Roma di Gasperini, in rimonta, all'Olimpico. Queste le quote per la vittoria dei nerazzurri. Per gli esperti di Snai la vittoria dell'Inter è quotata a 1.16 mentre gli operatori di Admiral bet, Netwin e Betflag propongono una quota di 1.28 per il successo della squadra di Chivu

Inter-Torino, pronostico over 3.5

COMPARAZIONE QUOTE INTER TORINO PRONOSTICO OVER 3.5
2.65
PIÙ INFO
2.62
PIÙ INFO
2.60
PIÙ INFO
2.65
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 5000€ di bonus sport sul primo deposito + 50€ senza deposito tramite CIE
PIÙ INFO
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 5000€ di Bonus Scommesse sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Sarà una gara ricca di reti? Probabile. Nel primo confronto in campionato i nerazzurri hanno spazzato via i granata con un pesante 5 a 0. Erano però le battute iniziali di un campionato che stava delineando le gerarchie. Alla luce del precedente di stagione i granata venderanno sicuramente cara la pelle ma la buona forma dell'attacco nerazzurro potrebbe far propendere per un match ricco di reti. Queste le quote per l'Over 3.5. Gli esperti di Snai e Betflag propongono una quota di 2.65 per l'Over 3.5 mentre gli esperti di Admiral Bet bancano questa possibilità a 2.60. Per gli analisti di Netwin l'Over 3.5 in Inter-Torino è quotato 2.62,

Inter-Torino, dove vedere la partita in TV

—  

Inter-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 4 febbraio alle ore 21 allo U-Power Stadium e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Italia 1). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/

Leggi anche
Cremonese-Inter, pronostico marcatore: ecco il calciatore che ha bisogno di andare in rete
Cremonese-Inter, pronostico risultato esatto: dati chiari, la quota che stuzzica più di tutte

© RIPRODUZIONE RISERVATA