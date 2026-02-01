fcinter1908 quote inter Cremonese-Inter, pronostico marcatore: ecco il calciatore che ha bisogno di andare in rete

Cremonese-Inter, pronostico marcatore: ecco il calciatore che ha bisogno di andare in rete

Cremonese-Inter, pronostico marcatore: ecco il calciatore che ha bisogno di andare in rete - immagine 1
Questo pomeriggio, alle ore 18:00, lo Stadio Giovanni Zini ospiterà la sfida di Serie A tra Cremonese e Inter, valida per la 23ª giornata di campionato
Archiviata la parentesi europea per i nerazzurri è tempo di riprendere la corsa in campionato. La squadra di Chivu sarà di scena allo Zini di Cremona dove affronterà i padroni di casa che stanno attraversando un periodo non proprio favorevole. I nerazzurri dovranno fare a meno oltre che di Calhanoglu e Dumfries anche di Barella e Carlos Augusto. La vittoria del Napoli contro la Fiorentina impone all'undici di Chivu di fare risultato contro i grigiorossi. Chi potrebbe essere il mattatore dell'incontro? Scopriamo insieme le quote.

Cremonese-Inter, pronostico marcatore Sucic

Il croato continua a rubare l'occhio attirando a se le attenzioni anche degli addetti ai lavori più scettici. L'assenza di Barella rappresenta una nuova opportunità per il giovane centrocampista che ha dimostrato di avere un feeling particolare con il gol. Queste le quote per la rete del centrocampista contro la Cremonese. Per gli operatori di Vincitu la rete del croato è quotata a 6.60. Gli esperti di Netbet propongono una quota di 6.00 mentre gli operatori di Eurobet bancano questa possibilità a 4.50. Per gli analisti di Betsson la rete di Sucic contro la Cremonese è quotata a 5.80

Cremonese-Inter, pronostico marcatore Luis Henrique

L'ex OM gioco forza è oramai una pedina inamovibile dello scacchiere di mister Chivu. Le sue prestazioni appaiono in crescendo e l'impressione è che una rete potrebbe rappresentare la chiave di volta per far esplodere il giocatore. Queste le quote che lo vedono protagonista. La rete del brasiliano in Cremonese-Inter è quotata a 4.50 dagli operatori di Netbet. Gli esperti di Betsson e Vincitu propongono una quota di 4.10 per il gol dell'ex OM a Cremona mentre gli operatori di Eurobet bancano questa possibilità a 4.20.

Cremonese-Inter, dove vedere la sfida in TV

Cremonese-Inter, sfida valida per la 23ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 1 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

