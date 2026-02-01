Cremonese-Inter, pronostico marcatore: ecco il calciatore che ha bisogno di andare in rete

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

L'ex OM gioco forza è oramai una pedina inamovibile dello scacchiere di mister Chivu. Le sue prestazioni appaiono in crescendo e l'impressione è che una rete potrebbe rappresentare la chiave di volta per far esplodere il giocatore. Queste le quote che lo vedono protagonista. La rete del brasiliano in Cremonese-Inter è quotata a 4.50 dagli operatori di Netbet. Gli esperti di Betsson e Vincitu propongono una quota di 4.10 per il gol dell'ex OM a Cremona mentre gli operatori di Eurobet bancano questa possibilità a 4.20.

Cremonese-Inter, dove vedere la sfida in TV

Cremonese-Inter, sfida valida per la 23ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 1 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.