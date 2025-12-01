Pronostico Inter-Venezia: nerazzurri col vento in poppa, attenzione alla quota gol

Quello nerazzurro si conferma l'attacco più prolifico del campionato di Serie A. Bene anche il percorso europeo dove i nerazzurri sono terzi per differenza reti nonostante l'ultima sconfitta. La sensazione è che la squadra nerazzurra, con la vittoria di Pisa, abbia ripreso fiducia nei propri mezzi, capitalizzando al meglio le occasioni avute nel corso dei 90 minuti. Scopriamo insieme la quote proposte per il segno OVER 3.5 nella sfida tra Inter e Venezia. Per gli operatori di Eurobet e Betsson l'OVER 3.5 è quotato a 2.25. Gli esperti di Vincitu propongono una quota di 2.26 mentre i bookie di Netbet offrono una quota di 2.28.