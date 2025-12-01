fcinter1908 pronostici Pronostico Inter-Venezia: nerazzurri col vento in poppa, attenzione alla quota gol

COMPARAZIONE QUOTE

Pronostico Inter-Venezia: nerazzurri col vento in poppa, attenzione alla quota gol

Pronostico Inter-Venezia: nerazzurri col vento in poppa, attenzione alla quota gol - immagine 1
Inizia il cammino dei nerazzurri di mister Chivu in Coppa Italia con la gara di mercoledi contro il Venezia allo stadio Meazza
Giovanni Montopoli Direttore 

Torna la vittoria in casa nerazzurra che - dopo le due sconfitte tra derby e Atletico Madrid - riprende il cammino in campionato superando il Pisa in trasferta trascinata da Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Al Meazza, mercoledi sera, arriverà il Venezia per il primo turno di Coppa Italia dove i nerazzurri faranno ampio tournover, in vista anche della sfida di sabato contro il Como. Dovrebbe tornare tra i pali Josep Martinez, spazio a Diouf, Frattesi e Luis Henrique. In difesa dovrebbe tornare De Vrij dal primo minuto mentre in attacco potrebbe esserci la coppia formata da Pio Esposito e Bonny. Scopriamo insieme chi è il favorito per il passaggio del turno secondo le principali agenzie di scommesse.

Inter-Venezia, pronostico 1

COMPARAZIONE QUOTE INTER VENEZIA PRONOSTICO 1
1.13
PIÙ INFO
1.13
PIÙ INFO
1.11
PIÙ INFO
1.14
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 500€ di bonus sport + 50€ senza deposito sullo sport + 50€ senza deposito sulle slot
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Nerazzurri largamente favoriti per il passaggio del turno contro il Venezia considerando anche il fattore casalingo favorevole alla formazione di Cristian Chivu. Il segno 1 viene infatti quotato a 1.13 dagli analisti di Vincitù e Betsson. Gli esperti di Netbet bancano a vittoria dell'Inter a 1.14 mentre gli operatori di Eurobet propongono una quota di 1.11 per la vittoria dell'Inter.

LEGGI ANCHE

Inter-Venezia, pronostico OVER 3.5

COMPARAZIONE QUOTE INTER VENEZIA PRONOSTICO OVER 3.5
2.25
PIÙ INFO
2.26
PIÙ INFO
2.25
PIÙ INFO
2.28
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 500€ di bonus sport + 50€ senza deposito sullo sport + 50€ senza deposito sulle slot
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quello nerazzurro si conferma l'attacco più prolifico del campionato di Serie A. Bene anche il percorso europeo dove i nerazzurri sono terzi per differenza reti nonostante l'ultima sconfitta. La sensazione è che la squadra nerazzurra, con la vittoria di Pisa, abbia ripreso fiducia nei propri mezzi, capitalizzando al meglio le occasioni avute nel corso dei 90 minuti. Scopriamo insieme la quote proposte per il segno OVER 3.5 nella sfida tra Inter e Venezia. Per gli operatori di Eurobet e Betsson l'OVER 3.5 è quotato a 2.25. Gli esperti di Vincitu propongono una quota di 2.26 mentre i bookie di Netbet offrono una quota di 2.28.

Inter-Venezia, dove vederla in TV

—  

Inter-Venezia, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 3 dicembre alle ore 21 a San Siro e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 6). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/

Leggi anche
Pisa-Inter, pronostico marcatore: Thuram torna al gol? Ma il nome che intriga è un altro
Pisa-Inter, pronostico risultato esatto: goleada interista? Ecco le quote che stuzzicano

© RIPRODUZIONE RISERVATA