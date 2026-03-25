Ora o mai più. Per gli azzurri di Rino Gattuso è arrivato il momento della verità e giovedi sera a Bergamo contro l'Irlanda del Nord l'Italia cercherà di guardarsi la possibilità di giocarsi la sua chance per la finale che potrebbe - finalmente - riportarla ai mondiali di calcio dopo aver mancato la qualificazione nelle ultime due edizioni. Diversi i nerazzurri impegnati nella gara di Bergamo, quasi sicuramente partiranno dal primo minuto Barelle e Dimarco, c'è attesa per Bastoni mentre Pio Esposito e Frattesi potrebbe essere frecce importanti per il CT da inserire a gara in corso. Vediamo nello specifico le quote legate agli interisti in nazionale per questa prima gara.
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Italia-Irlanda del Nord, focus match: ecco come potrebbero impattare i nerazzurri
Italia-Irlanda del Nord, assist Dimarco
Numeri incredibili quelli di Federico Dimarco in stagione. Nella nostra serie A l'esterno nerazzurro si conferma tra i più prolifici per assist e gol messi a segno. Saprà confermarsi anche in maglia azzurra? Gli esperti di Lottomatica e Planetwin propongono una quota di 3.00 per l'assist di Federico Dimarco mentre Eurobet banca questa possibilità a 2.90. Per gli analisti di Vincitu l'assist di Dimarco è quotato a 2.25.
Italia-Irlanda del Nord, marcatore Pio Esposito
Due reti con la maglia nerazzurra nelle ultime due uscite in Serie A. Gol importanti contro la Juventus e cartellino timbrato anche in Champions League. Pio Esposito scalpita anche se una maglia da titolare per il match contro l'Irlanda del Nord appare un'ipotesi piuttosto remota. Possibile un suo ingresso a gara in corso. Queste le quote per la rete dell'attaccante nerazzurro nella sfida di giovedi sera. La rete di Pio Esposito è quotata a 1.73 per gli operatori di Planetwin e Lottomatica mentre gli analisti di Eurobet bancano questa possibilità a 1.47. Gli esperti di Vincitu propongono una quota di 2.02 per la rete di Esposito nella sfida di giovedi.
Italia-Irlanda del Nord, dove vederla in tv—
La sfida tra le formazioni di Gattuso e O'Neill è in programma giovedì 26 marzo alle ore 20.45 presso la New Balance Arena di Bergamo. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Rai Uno e in streaming sulla piattaforma Rai Play.
Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni—
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.
IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct: O’Neill.
Arbitro: Makkelie (Olanda); Assistenti: Steegstra-De Vries; IV ufficiale: Manzano; Var: Van Boekel; Ass. Var: Manscho.
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