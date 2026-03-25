Italia-Irlanda del Nord, focus match: ecco come potrebbero impattare i nerazzurri

Ora o mai più. Per gli azzurri di Rino Gattuso è arrivato il momento della verità e giovedi sera a Bergamo contro l'Irlanda del Nord l'Italia cercherà di guardarsi la possibilità di giocarsi la sua chance per la finale che potrebbe - finalmente - riportarla ai mondiali di calcio dopo aver mancato la qualificazione nelle ultime due edizioni. Diversi i nerazzurri impegnati nella gara di Bergamo, quasi sicuramente partiranno dal primo minuto Barelle e Dimarco, c'è attesa per Bastoni mentre Pio Esposito e Frattesi potrebbe essere frecce importanti per il CT da inserire a gara in corso. Vediamo nello specifico le quote legate agli interisti in nazionale per questa prima gara.