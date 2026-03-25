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Turchia favorita per la vittoria e la qualificazione alla finale che può valere i Mondiali. La vittoria della squadra di Calhanoglu con almeno 3 gol segnati in tutto il match (sommando quindi quelle di entrambe le formazioni) è data a 1.94 su Netbet e Netwin, sale a 1.97 su Goldbet e Snai. Una quota interessante, sfiora il raddoppio.