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fcinter1908 quote inter Pronostico Turchia-Romania: Calhanoglu si carica sulle spalle i suoi, a quanto è dato il gol

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Pronostico Turchia-Romania: Calhanoglu si carica sulle spalle i suoi, a quanto è dato il gol

Pronostico Turchia-Romania: Calhanoglu si carica sulle spalle i suoi, a quanto è dato il gol - immagine 1
Sfida cruciale per la Turchia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: ecco a quanto è dato il gol di Calhanoglu con la Romania
Alessandro Cosattini Redattore 

Sfida cruciale per la Turchia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. La squadra allenata da Vincenzo Montella affronta la Romania giovedì alle ore 18, in palio c'è il pass per la finale che può valere la qualificazione ai prossimo Mondiali appunto. Sfida da dentro o fuori che stabilirà chi contenderà a Slovacchia o Kosovo - avversarie nell'altra semifinale - lo slot che consentirà di partecipare al torneo iridato in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti. In caso di parità al 90', supplementari ed eventualmente rigori. Andiamo a vedere le quote principali del match.

Turchia-Romania, Calhanoglu marcatore

COMPARAZIONE QUOTE TURCHIA-ROMANIA, CALHANOGLU MARCATORE
3.25
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3.75
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2.75
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3.75
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L'interista Calhanoglu proverà a caricarsi sulle spalle la sua nazionale, di cui è capitano. Montella fa grande affidamento su Hakan: Calha marcatore parte da quota 2.75 su Bet365, sale a 3.25 su Betsson. Ma è ancora più alta su Netbet e Netwin, arriva a 3.75. Una quota davvero intrigante.

Turchia-Romania, il pronostico

COMPARAZIONE QUOTE TURCHIA-ROMANIA, 1+O 2,5
1.97
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1.94
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1.97
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1.94
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Turchia favorita per la vittoria e la qualificazione alla finale che può valere i Mondiali. La vittoria della squadra di Calhanoglu con almeno 3 gol segnati in tutto il match (sommando quindi quelle di entrambe le formazioni) è data a 1.94 su Netbet e Netwin, sale a 1.97 su Goldbet e Snai. Una quota interessante, sfiora il raddoppio.

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