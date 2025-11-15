FC Inter 1908
Italia-Norvegia, pronostico marcatore: Esposito sempre più determinante, Frattesi trova spazio?

Cosa dicono i principali bookmakers sui possibili marcatori nerazzurri
L'Italia di Rino Gattuso è pronta ad affrontare la Norvegia nella gara in programma domani sera a San Siro. La qualificazione diretta ai Mondiali degli azzurri è un sogno complicati, quasi impossibile: vincere contro la Norvegia con 9 gol di scarto. La gara contro la Moldavia è stata una gara sofferta, sbloccata solo nel finale grazie alle reti di Mancini e Pio Esposito. E proprio l'attaccante nerazzurro potrebbe partire come titolare nella formazione che Gattuso schiererà domani a San Siro. Contro la Moldavia l'attaccante nerazzurro è andato a segno con un colpo di testa su cross di Politano.

Italia-Norvegia, marcatore Esposito

Pio Esposito sta dimostrando di essere importante anche nella Nazionale di Gattuso. L'attaccante ha già segnato due reti e la sensazione è che possa rivelarsi una pedina sempre più determinante nella formazione degli azzurri. Scopriamo insieme quanto è quotato il possibile gol di Esposito contro la Norvegia. Gli analisti di Vincitu quotano a 2.92 la rete di Francesco Pio Esposito contro la Norvegia, gli esperti di Bet363 bancano questa possibilità a 2.75 mentre i bookie di Snai quotano il gol di Esposito a 3.

Italia-Norvegia, marcatore Frattesi

Davide Frattesi ha sempre rappresentato una garanzia per quanto riguarda i gol con la maglia della Nazionale. La sfida contro la Norvegia sarà un match difficile, ma il giocatore nerazzurro potrebbe riuscire a ritagliarsi lo spazio per andare a segno. Ecco come lo bancano i principali operatori. Per gli operatori di Snai la rete di Frattesi è quotata a 5, per gli analisti di Bet363 la possibilità che Davide vada a segno è quantificata a 3.60 e a 4.50 per Betson.

