L'Italia di Rino Gattuso è pronta ad affrontare la Norvegia nella gara in programma domani sera a San Siro. La qualificazione diretta ai Mondiali degli azzurri è un sogno complicati, quasi impossibile: vincere contro la Norvegia con 9 gol di scarto. La gara contro la Moldavia è stata una gara sofferta, sbloccata solo nel finale grazie alle reti di Mancini e Pio Esposito. E proprio l'attaccante nerazzurro potrebbe partire come titolare nella formazione che Gattuso schiererà domani a San Siro. Contro la Moldavia l'attaccante nerazzurro è andato a segno con un colpo di testa su cross di Politano.