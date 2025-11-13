fcinter1908 pronostici Pronostico Moldavia-Italia, risultato esatto: attesa per la goleada azzurra

Pronostico Moldavia-Italia, risultato esatto: attesa per la goleada azzurra

Pronostico Moldavia-Italia, risultato esatto: attesa per la goleada azzurra - immagine 1
La gara tra Moldavia e Italia rappresenta un importante crocevia per le Qualificazioni Mondiali 2026 degli azzurri
Tutto ancora aperto per la qualificazione al Mondiale 2026 degli azzurri che proseguono il testa a testa con la Norvegia che - salvo sorprese - dovrebbe passare come prima del girone. L'Italia non è ancora matematicamente esclusa dalla conquista della vetta ma l'impresa appare piuttosto disperata. Sarà quasi sicuramente spareggio per la squadra di Gattuso che domani sera scenderà in campo contro la Moldavia per la penultima gara del girone.

Moldavia-Italia, risultato esatto 0-4

La speranza è quella che gli azzurri non si risparmino dal punto di vista realizzativo. La differenza reti infatti al momento condanna la squadra di Gattuso che comunque potrebbe trarre giovamento da una vittoria larga contro la Moldavia almeno in termini mentali. Scopriamo insieme quanto è quota il 4 a 0 in favore dell'Italia nella sfida di questa sera. Il poker azzurro è quotato a 6.25 dagli esperti di Betflag mentre gli analisti di Netwin bancano questo risultato a 6.15, Gli esperti di Admiralbet fissano una quota pari a 6.10 per il 4 a 0 dell'Italia mentre Vincitu quota questa possibilità a 5.90

Moldavia-Italia, risultato esatto ALTRO

La goleada degli azzurri sembrerebbe il risultato più probabile per la sfida di questa sera contro la Moldavia. La squadra di Gattuso difficilmente riuscirà a colmare il gap con la Norvegia me è lecito pensare che farà di tutto per lanciare un segnale chiaro agli avversari dell'ultimo turno. L'ipotesi ALTRO RISULTATO nella sfida tra Moldavia-Italia è quotato a 3.30 dagli esperti di Netwin e Admiralbet mentre gli analisti di Vincitu bancano questa possibilità a 3.20. I bookie di Betflag quota questa possibilità a 3.15

Moldavia-Italia, probabili formazioni

MOLDAVIA (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Ct. Clescenco.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Bellanova, Mancini, Gabbia, Cambiaso; Orsolini, Ricci, Tonali, Zaccagni; Retegui, Pio Esposito. Ct. Gattuso.

