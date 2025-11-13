Pronostico Moldavia-Italia, risultato esatto: attesa per la goleada azzurra

Moldavia-Italia, risultato esatto ALTRO
La goleada degli azzurri sembrerebbe il risultato più probabile per la sfida di questa sera contro la Moldavia. La squadra di Gattuso difficilmente riuscirà a colmare il gap con la Norvegia me è lecito pensare che farà di tutto per lanciare un segnale chiaro agli avversari dell'ultimo turno. L'ipotesi ALTRO RISULTATO nella sfida tra Moldavia-Italia è quotato a 3.30 dagli esperti di Netwin e Admiralbet mentre gli analisti di Vincitu bancano questa possibilità a 3.20. I bookie di Betflag quota questa possibilità a 3.15
Moldavia-Italia, probabili formazioni—
MOLDAVIA (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Ct. Clescenco.
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Bellanova, Mancini, Gabbia, Cambiaso; Orsolini, Ricci, Tonali, Zaccagni; Retegui, Pio Esposito. Ct. Gattuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA