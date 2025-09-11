Pronostico Juventus-Inter: regna l’equilibrio ma ci sono due dati che stuzzicano

È il momento del Derby d'Italia: la Juventus ospita l'Inter per una sfida dall'esito tutt'altro che scontato

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali la Serie A torna in campo e lo fa col botto, proponendo il Derby d'Italia tra Juventus e Inter che si giocherà sabato alle 18.00. Sicuramente migliore l'avvio di stagione dei bianconeri che piazzano due vittorie su due gare mentre l'Inter di Chivu, dopo la scorpacciata contro il Torino, cade in casa con l'Udinese, dopo esser andata in vantaggio. Certamente i nerazzurri pagano il cambio di rotta da un punto di vista tecnico e un mercato che non portato rivoluzioni nella rosa. Ma come è vista la gara di Torino dai bookie? Ci dovremo aspettare sicuramente grande equilibrio, i nerazzurri non vogliono perdere ulteriore terreno dalla vetta mentre i bianconeri, tra le mura amiche, vorranno sicuramente evitare passi falsi. I precedenti non favoriscono sicuramente l'Inter ma il divario tra il segno 1 e il 2 è veramente esiguo.

Juventus-Inter, pronostico X — La vittoria dei nerazzurri a Torino non è data per favorita ma nemmeno quella dei bianconeri appare cosi scontata per i bookie che vedono di buon occhio il pareggio come risultato su cui virare. Secondo gli esperti di Vincitu e Netwin il pari al termine dei 90 minuti è quotato a 3.05. Leggermente sotto gli analisti di Betflag fissano la quota del pari a 3.00. Decisamente più cauti i bookie di Snai che bancano il risultato a 2.85

COMPARAZIONE QUOTE Juventus-Inter pronostico X 3.00 PIÙ INFO 3.05 PIÙ INFO 3.05 PIÙ INFO 2.85 PIÙ INFO

Juventus-Inter, pronostico over 2.5 — Tra pre campionato e avvio di stagione i nerazzurri hanno dimostrato una buona capacità realizzativa o comunque di produzione di gioco offensivo. Il tutto a discapito di qualche disattenzione in difesa che è costata, come nel caso dell'ultima sfida di campionato, la sconfitta interna. Dal canto suo la Juventus si conferma squadra ostica nel reparto difensivo con una buona propensione in fase offensiva. L'over 2.5 (ovvero la possibilità che ci saranno più di 2.5 reti nel match) è quotata 2.12 dagli esperti di Vincitu mentre i bookie di Snai bancano questa possibilità a 2.15. Gli esperti di Betflag e Netwin si posizionano con una quota a 2.20.

COMPARAZIONE QUOTE Juventus-Inter pronostico over 2.5 2.20 PIÙ INFO 2.20 PIÙ INFO 2.12 PIÙ INFO 2.15 PIÙ INFO

Juventus-Inter dove vedere la partita — Juventus-Inter, sfida valida per la 3ª giornata di Serie A, si disputerà sabato 13 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.