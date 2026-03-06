È il weekend del derby di Milano: il Milan ospita l'Inter a San Siro e i bookmaker sono tutti concordi, ecco chi è favorito

È il weekend del derby di Milano. Il Milan ospita l'Inter a San Siro, si affrontano la seconda e la prima in classifica: le due squadre sono separate da 10 punti. La squadra di Cristian Chivu è reduce dal pari contro il Como in Coppa Italia mentre nella scorsa giornata di campionato era arrivata la vittoria casalinga contro il Genoa per 2-0; quella di Massimiliano Allegri ha vinto con lo stesso risultato in trasferta con la Cremonese. Negli ultimi 6 derby, l’Inter non ha mai ottenuto la vittoria contro il Milan. L’ultima risale al 22 aprile 2024, col punteggio di 2-1. Il derby di andata è terminato 1-0 per i rossoneri. Vediamo chi è favorito per i bookmaker per la partita di domenica.