Pronostico Milan-Inter: bookmaker tutti concordi, ecco chi è favorito nel derby

Milan Inter
È il weekend del derby di Milano: il Milan ospita l'Inter a San Siro e i bookmaker sono tutti concordi, ecco chi è favorito
Alessandro Cosattini Redattore 

È il weekend del derby di Milano. Il Milan ospita l'Inter a San Siro, si affrontano la seconda e la prima in classifica: le due squadre sono separate da 10 punti. La squadra di Cristian Chivu è reduce dal pari contro il Como in Coppa Italia mentre nella scorsa giornata di campionato era arrivata la vittoria casalinga contro il Genoa per 2-0; quella di Massimiliano Allegri ha vinto con lo stesso risultato in trasferta con la Cremonese. Negli ultimi 6 derby, l’Inter non ha mai ottenuto la vittoria contro il Milan. L’ultima risale al 22 aprile 2024, col punteggio di 2-1. Il derby di andata è terminato 1-0 per i rossoneri. Vediamo chi è favorito per i bookmaker per la partita di domenica.

Milan-Inter, ecco chi è favorito

COMPARAZIONE QUOTE MILAN-INTER, ESITO 2
2.26
2.30
2.25
2.12
Bookmaker tutti concordi: l'Inter è favorita contro il Milan. La vittoria dei rossoneri è tra 3.30 e 3.65 mentre i nerazzurri partono da 2.12 di LeoVegas, ma la quota sale a 2.25 su Bet365 e 2.26 su WilliamHill. Arriva a 2.30 su Betsson, è la quota più alta per la vittoria dell'Inter nel derby di domenica.

L'altra quota che intriga

COMPARAZIONE QUOTE MILAN-INTER, NERAZZURRI VINCONO PRIMO TEMPO
2.77
2.70
2.80
2.77
La quota che intriga è quella che riguarda la vittoria dell'Inter del primo tempo, ovvero i nerazzurri in vantaggio all'intervallo. La squadra di Chivu proverà infatti a partire forte, c'è voglia di riscattare il ko dell'andata e degli ultimi derby. Si parte da quota 2.70 su Marathon, sale a 2.77 su Netwin e Netbet. Ancora più alta la quota su Snai, arriva a 2.80.

Dove vedere Milan-Inter in tv

—  

Milan-Inter, la stracittadina milanese, valida per la 28ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 8 marzo alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

