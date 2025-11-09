Archiviata la vittoria contro il Verona nel turno precedente di Serie A, l’Inter si prepara a scendere in campo a San Siro contro la Lazio. Il match di campionato si giocherà domenica 9 novembre alle ore 20.45. I nerazzurri di Cristian Chivu in settimana, precisamente mercoledì, hanno vinto in Champions League contro il Kairat. Vediamo insieme le quote sui risultati esatti per il match di domenica.
Inter-Lazio risultato esatto, le statistiche parlano chiaro: ecco le quote che stuzzicano
Inter-Lazio risultato esatto 2-0
Inter favorita contro la Lazio per i bookie, sembrerebbe una gara a senso unico per i nerazzurri. La squadra di Chivu ha raccolto 21 punti in 10 partite disputate, con 24 reti fatte e 12 subite; quella di Sarri invece è a quota 15 punti, con 13 gol realizzati e 7 concessi. Per gli operatori di WilliamHill il successo dell'Inter per 2-0 è dato a 6.20. Per Bet365 lo stesso risultato è dato a 6.50, sale su Netwin a 6.60 fino ad arrivare a 6.75 su Snai, una quota sicuramente interessante per il clean sheet della squadra di Chivu con 2 gol di scarto.
Inter-Lazio risultato esatto 3-1
L’Inter è imbattuta nelle ultime cinque gare contro la Lazio in campionato (3 vittorie, 2 pareggi), con 14 gol segnati in questo parziale: una media di 2.8 reti a partita, quasi il doppio rispetto alle nove precedenti sfide (1.4 a gara). Per questo stuzzica la quota del 3-1, con tre reti segnate dalla squadra di Chivu: per Bwin e BetFlag Sport il risultato è dato a 11.00. La quota sale a 11.75 su Admiralbet, fino ad arrivare a 12.00 su Netbet.
Dove vedere Inter-Lazio in tv e streaming—
Inter-Lazio, sfida valida per l'11ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 9 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Lazio sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
