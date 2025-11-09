Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Inter favorita contro la Lazio per i bookie, sembrerebbe una gara a senso unico per i nerazzurri. La squadra di Chivu ha raccolto 21 punti in 10 partite disputate, con 24 reti fatte e 12 subite; quella di Sarri invece è a quota 15 punti, con 13 gol realizzati e 7 concessi. Per gli operatori di WilliamHill il successo dell'Inter per 2-0 è dato a 6.20. Per Bet365 lo stesso risultato è dato a 6.50, sale su Netwin a 6.60 fino ad arrivare a 6.75 su Snai, una quota sicuramente interessante per il clean sheet della squadra di Chivu con 2 gol di scarto.