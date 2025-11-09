FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 pronostici Inter-Lazio risultato esatto, le statistiche parlano chiaro: ecco le quote che stuzzicano

quote inter

Inter-Lazio risultato esatto, le statistiche parlano chiaro: ecco le quote che stuzzicano

Inter-Lazio risultato esatto, le statistiche parlano chiaro: ecco le quote che stuzzicano - immagine 1
L’Inter si prepara a scendere in campo a San Siro contro la Lazio, i numeri parlano chiaro: ecco le quote che stuzzicano
Alessandro Cosattini Redattore 

Archiviata la vittoria contro il Verona nel turno precedente di Serie A, l’Inter si prepara a scendere in campo a San Siro contro la Lazio. Il match di campionato si giocherà domenica 9 novembre alle ore 20.45. I nerazzurri di Cristian Chivu in settimana, precisamente mercoledì, hanno vinto in Champions League contro il Kairat. Vediamo insieme le quote sui risultati esatti per il match di domenica.

Inter-Lazio risultato esatto 2-0

COMPARAZIONE QUOTE INTER-LAZIO RISULTATO ESATTO 2-0
6.20
PIÙ INFO
6.60
PIÙ INFO
6.50
PIÙ INFO
6.75
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
PIÙ INFO
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter favorita contro la Lazio per i bookie, sembrerebbe una gara a senso unico per i nerazzurri. La squadra di Chivu ha raccolto 21 punti in 10 partite disputate, con 24 reti fatte e 12 subite; quella di Sarri invece è a quota 15 punti, con 13 gol realizzati e 7 concessi. Per gli operatori di WilliamHill il successo dell'Inter per 2-0 è dato a 6.20. Per Bet365 lo stesso risultato è dato a 6.50, sale su Netwin a 6.60 fino ad arrivare a 6.75 su Snai, una quota sicuramente interessante per il clean sheet della squadra di Chivu con 2 gol di scarto.

Inter-Lazio risultato esatto 3-1

COMPARAZIONE QUOTE INTER-LAZIO RISULTATO ESATTO 3-1
11.00
PIÙ INFO
11.00
PIÙ INFO
11.75
PIÙ INFO
12.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 260€ di bonus, di cui 100€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 5000€ di bonus sport sul primo deposito + 50€ senza deposito tramite CIE
PIÙ INFO
fino a 2000€ bonus scommesse sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

L’Inter è imbattuta nelle ultime cinque gare contro la Lazio in campionato (3 vittorie, 2 pareggi), con 14 gol segnati in questo parziale: una media di 2.8 reti a partita, quasi il doppio rispetto alle nove precedenti sfide (1.4 a gara). Per questo stuzzica la quota del 3-1, con tre reti segnate dalla squadra di Chivu: per Bwin e BetFlag Sport il risultato è dato a 11.00. La quota sale a 11.75 su Admiralbet, fino ad arrivare a 12.00 su Netbet.

Dove vedere Inter-Lazio in tv e streaming

—  

Inter-Lazio, sfida valida per l'11ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 9 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Lazio sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

Leggi anche
Inter-Lazio, pronostico marcatore: ecco la strana coppia che non ti aspetti
Pronostico Inter-Lazio: nerazzurri favoriti ma attezione alla zona gol

© RIPRODUZIONE RISERVATA