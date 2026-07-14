Il mondiale 2026 arriva alle battute finali. Domani sera Inghilterra e Argentina si affrontano in una semifinale del Mondiale 2026 che mette in palio l’accesso alla sfida decisiva per il titolo. Da una parte la fisicità, il ritmo e la profondità della nazionale inglese, dall’altra la qualità tecnica e l’esperienza dell’Albiceleste. Riflettori puntati su Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter sta lasciando il suo segno in questa competizione e sarà chiamato a guidare l’attacco argentino: il Toro può fare la differenza con i suoi movimenti in area, la capacità di attaccare la profondità e un fiuto del gol fondamentale in una partita che si preannuncia equilibrata e combattuta.
COMPARAZIONE QUOTE
Mondiale 2026, Inghilterra-Argentina, semifinale da brividi: riflettori sul bomber nerazzurro
Inghilterra-Argentina, pronostico marcatore Lautaro Martinez
Il mercato Lautaro Martinez marcatore presenta valutazioni piuttosto allineate tra gli operatori analizzati. StarCasinò Bet propone la quota più alta a 3.60, seguita da Snai a 3.50, mentre StarVegas e BetFlag si attestano entrambe a 3.45. Il confronto evidenzia quindi uno scarto contenuto, con l’eventuale rete dell’attaccante argentino valutata mediamente intorno a 3.50.
Inghilterra-Argentina, pronostico assist Lautaro Martinez
Il mercato Lautaro Martinez assist mostra differenze più marcate tra gli operatori analizzati. StarVegas e StarCasinò Bet presentano la valutazione più alta a 8.00, seguite da Snai a 7.50, mentre BetFlag propone una quota più prudente pari a 6.50. Il confronto evidenzia quindi un intervallo compreso tra 6.50 e 8.00, con la quota migliore disponibile sui due operatori attestati a 8.00.
Inghilterra-Argentina, dove vedere la sfida in tv—
Inghilterra-Argentina è la seconda semifinale dei Mondiali 2026. L'incontro è in programma martedì 15 luglio, con calcio d'inizio alle 21:00 italiane, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia (USA). La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, broadcaster che detiene i diritti di tutte le gare della competizione. Il match sarà disponibile anche in streaming tramite l'app di DAZN su smart TV, PC, smartphone e tablet. Il match sarà trasmesso anche in chiaro su Rai 1, con diretta streaming gratuita disponibile su RaiPlay.
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