Mondiale 2026, Inghilterra-Argentina, semifinale da brividi: riflettori sul bomber nerazzurro

Il mondiale 2026 arriva alle battute finali. Domani sera Inghilterra e Argentina si affrontano in una semifinale del Mondiale 2026 che mette in palio l’accesso alla sfida decisiva per il titolo. Da una parte la fisicità, il ritmo e la profondità della nazionale inglese, dall’altra la qualità tecnica e l’esperienza dell’Albiceleste. Riflettori puntati su Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter sta lasciando il suo segno in questa competizione e sarà chiamato a guidare l’attacco argentino: il Toro può fare la differenza con i suoi movimenti in area, la capacità di attaccare la profondità e un fiuto del gol fondamentale in una partita che si preannuncia equilibrata e combattuta.