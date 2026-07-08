Il Mondiale 2026 entra nella sua fase più calda con i quarti di finale, il momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza. Le favorite iniziano a sentire il peso dell’obiettivo, le outsider provano a spingersi oltre i propri limiti e anche in ottica schedina diventa fondamentale valutare forma, equilibrio tattico, solidità difensiva e gestione della pressione. Non è più tempo di pronostici scontati: ogni partita va letta con attenzione, cercando valore nelle quote e nei mercati più coerenti con l’andamento atteso della gara.
COMPARAZIONE QUOTE
Mondiale 2026, la schedina dei quarti fa sognare: quote e sfide da brividi
Schedina quarti di finale Mondiale 2026
La comparazione quote della schedina sui quarti del Mondiale 2026 mette in evidenza un equilibrio interessante tra gli operatori, con AdmiralBet che al momento offre la quota complessiva più alta: 80.43, per una vincita potenziale di 804.32 euro con 10 euro di giocata. Il vantaggio nasce soprattutto dalle valutazioni su Francia-Marocco X2 a 2.31, Spagna-Belgio X a 3.95 e dal pari quota sull’Over 2.5 di Argentina-Svizzera a 2.15. SNAI resta competitivo grazie al 4.25 sull’1 di Norvegia-Inghilterra, mentre Marathonbet si mantiene molto vicino nel totale ma leggermente sotto.
Schedina quarti di finale Mondiale 2026
La seconda comparazione quote della schedina sui quarti del Mondiale 2026 premia Betsson, che offre la quota complessiva più alta: 137.32, per una vincita potenziale di 1373.23 euro con 10 euro di giocata. Il vantaggio arriva soprattutto dall’1 di Argentina-Svizzera a 1.74, mentre William Hill propone la quota migliore sulla X di Francia-Marocco a 4.00 e bet365 spicca sul 2 di Spagna-Belgio a 5.50. Situazione molto equilibrata invece sulla X di Norvegia-Inghilterra, con bet365 e Betsson entrambe a 3.70. Nel complesso si tratta di una schedina ad alta difficoltà, con esiti ambiziosi e quote importanti.
Dove vedere i quarti di finale del Mondiale 2026—
Tutte le partite della Coppa del mondo FIFA 2026 di calcio maschile sono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, in abbonamento. Dai quarti di finale, inoltre, tutti i match sono trasmessi in chiaro in diretta tv sui canali RAI e in streaming sulla piattaforma Raiplay.
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