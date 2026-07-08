Mondiale 2026, la schedina dei quarti fa sognare: quote e sfide da brividi

Il Mondiale 2026 entra nella sua fase più calda con i quarti di finale, il momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza. Le favorite iniziano a sentire il peso dell’obiettivo, le outsider provano a spingersi oltre i propri limiti e anche in ottica schedina diventa fondamentale valutare forma, equilibrio tattico, solidità difensiva e gestione della pressione. Non è più tempo di pronostici scontati: ogni partita va letta con attenzione, cercando valore nelle quote e nei mercati più coerenti con l’andamento atteso della gara.