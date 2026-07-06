Svizzera-Colombia, ottavo tutto da decifrare: quote e mercati sotto la lente

Svizzera-Colombia si presenta come uno degli ottavi di finale più equilibrati e interessanti anche in chiave comparazione quote. La nazionale elvetica punta sulla propria organizzazione difensiva e sull’esperienza dei suoi uomini migliori, con uno dei pochi nerazzurri rimasti al mondiale, Manuel Akanji, chiamato a un ruolo centrale sia nella gestione della fase arretrata sia nelle situazioni da palla inattiva. Dall’altra parte, la Colombia porta qualità, intensità e soluzioni offensive che possono mettere alla prova la solidità svizzera. Il confronto tra gli operatori consente quindi di valutare non solo l’esito finale della gara, ma anche i mercati legati ai protagonisti: nel caso di Akanji, attenzione soprattutto alle giocate collegate a prestazione difensiva, eventuali conclusioni da corner o inserimenti sui calci piazzati. In una sfida da dentro o fuori, però, prudenza obbligatoria: ritmo, minutaggio e sviluppo tattico possono incidere in modo decisivo sulle valutazioni pre-match.