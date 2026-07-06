Svizzera-Colombia si presenta come uno degli ottavi di finale più equilibrati e interessanti anche in chiave comparazione quote. La nazionale elvetica punta sulla propria organizzazione difensiva e sull’esperienza dei suoi uomini migliori, con uno dei pochi nerazzurri rimasti al mondiale, Manuel Akanji, chiamato a un ruolo centrale sia nella gestione della fase arretrata sia nelle situazioni da palla inattiva. Dall’altra parte, la Colombia porta qualità, intensità e soluzioni offensive che possono mettere alla prova la solidità svizzera. Il confronto tra gli operatori consente quindi di valutare non solo l’esito finale della gara, ma anche i mercati legati ai protagonisti: nel caso di Akanji, attenzione soprattutto alle giocate collegate a prestazione difensiva, eventuali conclusioni da corner o inserimenti sui calci piazzati. In una sfida da dentro o fuori, però, prudenza obbligatoria: ritmo, minutaggio e sviluppo tattico possono incidere in modo decisivo sulle valutazioni pre-match.
COMPARAZIONE QUOTE
Svizzera-Colombia, ottavo tutto da decifrare: quote e mercati sotto la lente
Svizzera-Colombia, ammonito Akanji
Per il mercato Akanji ammonito in Svizzera-Colombia, la comparazione quote mette in evidenza una differenza interessante tra gli operatori. La proposta più alta è quella di Stake, che arriva a 5.00, seguita da BetFlag a 4.65. Più basse invece le valutazioni di Betsson e StarCasinò Bet, entrambe a 3.90, segnale di una lettura più prudente sulla possibilità di un cartellino per il difensore svizzero.
Svizzera-Colombia, marcatore Akanji
Per il mercato Akanji marcatore in Svizzera-Colombia, la comparazione quote evidenzia una valutazione molto alta e abbastanza uniforme tra gli operatori, come prevedibile per un difensore centrale. BetFlag, Betsson e StarCasinò Bet propongono la quota più alta a 16.00, mentre Stake si ferma leggermente più in basso a 14.00.
Svizzera-Colombia, dove vedere il match in tv—
Svizzera-Colombia sarà disponibile su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite del Mondiale. Per assistere in diretta al match di martedì sera in tv servirà quindi l’abbonamento alla piattaforma tv, mentre in streaming potrete vederla su smartphone e tablet tramite l’app di DAZN.
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