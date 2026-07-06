Argentina-Egitto, quote e pronostico: ottavo da brividi al Mondiale

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Argentina-Egitto, dove vedere la sfida in tv

Argentina-Egitto è uno degli ottavi di finale più attesi dei Mondiali 2026. La sfida è in programma martedì 7 luglio, con calcio d'inizio alle 18:00 italiane, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 104 partite della competizione. La partita sarà visibile tramite l'app di DAZN su smart TV oppure in streaming da PC, smartphone e tablet.