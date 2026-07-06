Argentina-Egitto è uno degli ottavi di finale più interessanti del Mondiale 2026 anche dal punto di vista della comparazione quote. L’Albiceleste parte inevitabilmente con i favori del pronostico, forte di una qualità tecnica superiore e di maggiore abitudine alle partite da dentro o fuori, ma l’Egitto arriva a questa sfida con la leggerezza di chi può giocarsi una grande occasione senza l’obbligo di dominare. Messi vs Salah, chi staccherà il pass per i quarti di finale? Scopriamo insieme cosa dicono gli operatori del settore.
COMPARAZIONE QUOTE
Argentina-Egitto, quote e pronostico: ottavo da brividi al Mondiale
Argentina-Egitto, marcatore Lautaro
Per il mercato marcatore Lautaro in Argentina-Egitto, la comparazione quote mostra una forbice abbastanza evidente tra gli operatori. La valutazione più alta arriva da Betsson e StarCasinò Bet, entrambe a 2.46, che propongono quindi la quota più generosa tra quelle considerate. Più prudente BetFlag, che si ferma a 2.00, mentre Stake offre la proposta più bassa a 1.75.
Argentina-Egitto, assist Lautaro
Per il mercato assist Lautaro in Argentina-Egitto, la comparazione quote evidenzia valori più alti rispetto al semplice marcatore, come prevedibile per una giocata statisticamente più selettiva. Le proposte più generose arrivano da Betsson e StarCasinò Bet, entrambe a 5.25, davanti a Stake, che si attesta a 5.00. Più bassa invece la valutazione di BetFlag, ferma a 3.95.
Argentina-Egitto, dove vedere la sfida in tv—
Argentina-Egitto è uno degli ottavi di finale più attesi dei Mondiali 2026. La sfida è in programma martedì 7 luglio, con calcio d'inizio alle 18:00 italiane, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 104 partite della competizione. La partita sarà visibile tramite l'app di DAZN su smart TV oppure in streaming da PC, smartphone e tablet.
© RIPRODUZIONE RISERVATA