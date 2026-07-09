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fcinter1908 quote inter Lautaro protagonista in Argentina-Svizzera? La quota del gol e se fa quello decisivo…

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Lautaro protagonista in Argentina-Svizzera? La quota del gol e se fa quello decisivo…

Lautaro protagonista in Argentina-Svizzera? La quota del gol e se fa quello decisivo… - immagine 1
L'Argentina domenica 12 luglio alle ore 3 italiane affronta la Svizzera nei quarti di finale dei Mondiali: le quote che riguardano Lautaro
Alessandro Cosattini Redattore 

L'Argentina domenica 12 luglio alle ore 3 italiane (di notte) affronta la Svizzera nei quarti di finale dei Mondiali 2026. Dopo la clamorosa rimonta contro l'Egitto e la vittoria per 3-2 propiziata da un assist del capitano interista Lautaro Martinez, Messi e compagni affrontano la squadra dell'altro nerazzurro Manuel Akanji. Andiamo a vedere le quote principali che riguardano appunto Lautaro.

A quanto è dato il gol di Lautaro

COMPARAZIONE QUOTE ARGENTINA-SVIZZERA LAUTARO MARCATORE IN QUALSIASI MOMENTO
2.75
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2.70
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2.80
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2.80
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Assist decisivo per il Toro contro l'Egitto, occhio alla quota del gol contro il compagno in nerazzurro Akanji. Si parte da quota 2.70 su AdmiralBet, la quota sale a 2.75 su Betsson. Ma arriva a 2.80 su MarathonBet e Stake, una quota che stuzzica e non poco.

E se segna quello decisivo...

COMPARAZIONE QUOTE ARGENTINA-SVIZZERA LAUTARO ULTIMO MARCATORE
5.00
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5.40
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5.50
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5.25
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Ancora più intrigante la quota che vede Lautaro Martinez segnare il gol decisivo nel quarto di finale contro la Svizzera. Se il capitano nerazzurro segna la rete che porta l'Argentina in semifinale, la quota sale e non di poco. Si parte da 5.00 su WilliamHill, sale poi a 5.25 su Sportium e 5.40 su MarathonBet. Arriva addirittura a 5.50 su Stake: una quota decisamente interessante.

Dove vedere Argentina-Svizzera in tv

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Argentina-Svizzera si giocherà appunto domenica 12 luglio alle ore 3 italiane (di notte), in palio l'accesso alla semifinale. Diretta tv su Rai 1 e diretta streaming su DAZN.

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