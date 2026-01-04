FC Inter 1908
Domani alle ore 20.45 a San Siro c'è la sfida contro il Bologna: scopriamo le quote che stuzzicano dei marcatori di casa Inter
Per recuperare il primo posto in classifica in solitaria all'Inter di Cristian Chivu serve assolutamente una vittoria contro il Bologna. La squadra ora allenata da Vincenzo Italiana è la bestia nera, capace di perdere una sola volta nelle ultime sette sfide contro i nerazzurri, battuti invece in tre occasioni. Scopriamo le quote che stuzzicano dei marcatori di casa Inter.

A quanto è dato il gol di Lautaro

COMPARAZIONE QUOTE INTER-BOLOGNA LAUTARO MARCATORE
2.50
PIÙ INFO
2.10
PIÙ INFO
2.13
PIÙ INFO
2.50
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Grande momento di Lautaro Martinez, che ha segnato 6 gol nelle ultime 7 partite di Serie A. Il capitano nerazzurro non vuole fermarsi: il suo gol è dato a 2.10 su AdmiralBet. La quota sale a 2.13 su Marathon, ma arriva anche a 2.50 su Netwin e Netbet. Al momento, Lautaro è il capocannoniere del campionato con 9 gol davanti a Pulisic (fermo a 8).

Stuzzica la quota di Calhanoglu

COMPARAZIONE QUOTE INTER-BOLOGNA CALHANOGLU MARCATORE
3.60
PIÙ INFO
4.00
PIÙ INFO
3.60
PIÙ INFO
4.00
PIÙ INFO
Stuzzica la quota di Hakan Calhanoglu marcatore in Inter-Bologna, anche perché il turco è il rigorista dei nerazzurri, uno specialista assoluto dagli undici metri. Si parte da quota 3.60 su WilliamHill e VinciTu, sale la quota su Netwin e Netbet: raggiunge 4.00. Calha è a quota 6 gol in Serie A, proprio alle spalle di Lautaro e Pulisic.

Dove vedere Inter-Bologna in tv

Inter-Bologna, sfida valida per la 18ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 4 gennaio 2026 alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

