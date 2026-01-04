Per recuperare il primo posto in classifica in solitaria all'Inter di Cristian Chivu serve assolutamente una vittoria contro il Bologna. La squadra ora allenata da Vincenzo Italiana è la bestia nera, capace di perdere una sola volta nelle ultime sette sfide contro i nerazzurri, battuti invece in tre occasioni. Scopriamo le quote che stuzzicano dei marcatori di casa Inter.
Inter-Bologna, pronostico marcatori: segna ancora Lautaro? Ma la quota che stuzzica è…
A quanto è dato il gol di Lautaro
Grande momento di Lautaro Martinez, che ha segnato 6 gol nelle ultime 7 partite di Serie A. Il capitano nerazzurro non vuole fermarsi: il suo gol è dato a 2.10 su AdmiralBet. La quota sale a 2.13 su Marathon, ma arriva anche a 2.50 su Netwin e Netbet. Al momento, Lautaro è il capocannoniere del campionato con 9 gol davanti a Pulisic (fermo a 8).
Stuzzica la quota di Calhanoglu
Stuzzica la quota di Hakan Calhanoglu marcatore in Inter-Bologna, anche perché il turco è il rigorista dei nerazzurri, uno specialista assoluto dagli undici metri. Si parte da quota 3.60 su WilliamHill e VinciTu, sale la quota su Netwin e Netbet: raggiunge 4.00. Calha è a quota 6 gol in Serie A, proprio alle spalle di Lautaro e Pulisic.
Dove vedere Inter-Bologna in tv—
Inter-Bologna, sfida valida per la 18ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 4 gennaio 2026 alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
