Dopo il 3-1 contro il Bologna, l'Inter di Chivu si prepara a tornare in campo già mercoledì nell'infrasettimanale di Serie A col Parma
Alessandro Cosattini 

Dopo il 3-1 contro il Bologna, l'Inter di Cristian Chivu si prepara a tornare in campo già mercoledì nell'infrasettimanale di Serie A valido per la 19ª giornata. I nerazzurri fanno visita al Parma, reduce dal pareggio ottenuto in trasferta contro il Sassuolo. Di fronte la prima forza del campionato guidata da Cristian Chivu e la 15esima: gli emiliani allenati da Carlos Cuesta sono a quota 18 punti, a +6 sulle ultime tre della classe (Verona, Pisa e Fiorentina, tutte a quota 12). L'Inter è nettamente favorita: andiamo a vedere le quote del match (col Bologna avevamo pronosticato la rete di Lautaro).

Parma-Inter, pronostico 2

Come dicevamo, Inter strafavorita per il match del Tardini. Il 2 fisso parte da quota 1.38 su BetFlaf, sale a 1.42 su Bet365 e 1.43 su Betsson. La quota più alta però è quella di Netwin: la vittoria dei nerazzurri è data a 1.44.

Parma-Inter, la quota che stuzzica di più

Più interessante del 2 fisso per questa partita è la quota del NO GOL, ovvero NON segnano entrambe le squadre, ma soltanto una o nessuna. Si può infatti pronosticare una vittoria netta dei nerazzurri, con clean sheet dopo il gol subito col Bologna. Si parte da quota 1.88 su NetBet e Marathon, la quota sale a 1.89 su WilliamHill. Ma è ancora più alta su Bet365, dove raggiunge quota 1.95.

Dove vedere Parma-Inter in tv

—  

Parma-Inter, sfida valida per la 19ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 7 gennaio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

