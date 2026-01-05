Dopo il 3-1 contro il Bologna, l'Inter di Cristian Chivu si prepara a tornare in campo già mercoledì nell'infrasettimanale di Serie A valido per la 19ª giornata. I nerazzurri fanno visita al Parma, reduce dal pareggio ottenuto in trasferta contro il Sassuolo. Di fronte la prima forza del campionato guidata da Cristian Chivu e la 15esima: gli emiliani allenati da Carlos Cuesta sono a quota 18 punti, a +6 sulle ultime tre della classe (Verona, Pisa e Fiorentina, tutte a quota 12). L'Inter è nettamente favorita: andiamo a vedere le quote del match (col Bologna avevamo pronosticato la rete di Lautaro).