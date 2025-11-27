fcinter1908 pronostici Pronostico Pisa-Inter: rialzarsi dalla doppia batosta, questo lo scenario dei bookie

Pronostico Pisa-Inter: rialzarsi dalla doppia batosta, questo lo scenario dei bookie

I nerazzurri scenderanno in campo domenica 30 novembre alle 15:00 all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani
La fortuna di giocare una gara ogni 3 giorni è che la possibilità di riscattarsi è immediata. Non c'è tempo per leccarsi le ferite in casa nerazzurra dopo la doppia sconfitta patita tra campionato e Champions League. Un uno-due pesantissimo per i ragazzi di Chivu più che per il risultato in se per come è maturato. Tra derby e sfida con l'Atletico l'Inter non ha mai dimostrato inferiorità nei confronti dell'avversario, anzi. Due gare condannate da singoli episodi che però fanno parte del calcio. Poco pragmatismo recita mister Chivu a fine partita, pragmatismo che ora i nerazzurri dovranno mettere in campo nella sfida di domenica contro il Pisa. Inter che parte con i favori dei pronostici, scopriamo insieme le quote del match.

Pisa-Inter, pronostico 2

COMPARAZIONE QUOTE PISA INTER PRONOSTICO 2
1.32
PIÙ INFO
1.34
PIÙ INFO
1.33
PIÙ INFO
1.30
PIÙ INFO
Nella sfida contro il Pisa per i bookie il risultato è grossomodo scontato. Il pronostico per la vittoria finale è in totale appannaggio della squadra di Chivu che dovrà tornare a marciare a ritmi alti in campionato dopo la doppia sconfitta rimediata tra campionato e Champions League. Il gruppo di testa è compatto, 5 squadre in 3 punti, con i nerazzurri appaiati al 4° posto insieme al Bologna di Italiano. Scopriamo le quote della vittoria della squadra di Chivu a Pisa. Per gli analisti di Betsson il segno 2 è quotato a 1.34 mentre gli operatori di Snai bancano questa possibilità a 1.30. Gli esperti di Betflag propongono una quota di 1.32 mentre gli operatori di Vincitù propongono una quota di 1.33 per la vittoria in trasferta dell'Inter.

Pisa-Inter, pronostico OVER 2.5

COMPARAZIONE QUOTE PISA INTER PRONOSTICO OVER 2.5
1.72
PIÙ INFO
1.70
PIÙ INFO
1.70
PIÙ INFO
1.70
PIÙ INFO
Non segna da due gare consecutive ma le occasione per la squadra di Chivu non sono mancata negli ultimi 180 minuti disputati. Tre legni tra Milan e Atletico, un rigore sbagliato e poco pragmatismo sotto porta. L'Inter gioca ma fatica a trovare la via del gol, non preoccupano le prestazioni ma i risultati. Contro il Pisa serve una bella inversione di tendenza. Vediamo le quote relative all'over 2.5 per la sfida tra Pisa e Inter. Gli analisti di Betflag propongono una quota di 1.72 per l'OVER 2.5 mentre gli analisti di Snai, Vincitu e Betsson bancano questa possibilità a 1.70.

Pisa-Inter, dove vederla in tv

Pisa-Inter, sfidavalida per la 13ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 30 novembre alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

 

 

