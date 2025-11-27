Pronostico Pisa-Inter: rialzarsi dalla doppia batosta, questo lo scenario dei bookie

La fortuna di giocare una gara ogni 3 giorni è che la possibilità di riscattarsi è immediata. Non c'è tempo per leccarsi le ferite in casa nerazzurra dopo la doppia sconfitta patita tra campionato e Champions League. Un uno-due pesantissimo per i ragazzi di Chivu più che per il risultato in se per come è maturato. Tra derby e sfida con l'Atletico l'Inter non ha mai dimostrato inferiorità nei confronti dell'avversario, anzi. Due gare condannate da singoli episodi che però fanno parte del calcio. Poco pragmatismo recita mister Chivu a fine partita, pragmatismo che ora i nerazzurri dovranno mettere in campo nella sfida di domenica contro il Pisa. Inter che parte con i favori dei pronostici, scopriamo insieme le quote del match.