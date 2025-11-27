La fortuna di giocare una gara ogni 3 giorni è che la possibilità di riscattarsi è immediata. Non c'è tempo per leccarsi le ferite in casa nerazzurra dopo la doppia sconfitta patita tra campionato e Champions League. Un uno-due pesantissimo per i ragazzi di Chivu più che per il risultato in se per come è maturato. Tra derby e sfida con l'Atletico l'Inter non ha mai dimostrato inferiorità nei confronti dell'avversario, anzi. Due gare condannate da singoli episodi che però fanno parte del calcio. Poco pragmatismo recita mister Chivu a fine partita, pragmatismo che ora i nerazzurri dovranno mettere in campo nella sfida di domenica contro il Pisa. Inter che parte con i favori dei pronostici, scopriamo insieme le quote del match.
COMPARAZIONE QUOTE
Pronostico Pisa-Inter: rialzarsi dalla doppia batosta, questo lo scenario dei bookie
Pisa-Inter, pronostico 2
Nella sfida contro il Pisa per i bookie il risultato è grossomodo scontato. Il pronostico per la vittoria finale è in totale appannaggio della squadra di Chivu che dovrà tornare a marciare a ritmi alti in campionato dopo la doppia sconfitta rimediata tra campionato e Champions League. Il gruppo di testa è compatto, 5 squadre in 3 punti, con i nerazzurri appaiati al 4° posto insieme al Bologna di Italiano. Scopriamo le quote della vittoria della squadra di Chivu a Pisa. Per gli analisti di Betsson il segno 2 è quotato a 1.34 mentre gli operatori di Snai bancano questa possibilità a 1.30. Gli esperti di Betflag propongono una quota di 1.32 mentre gli operatori di Vincitù propongono una quota di 1.33 per la vittoria in trasferta dell'Inter.
Pisa-Inter, pronostico OVER 2.5
Non segna da due gare consecutive ma le occasione per la squadra di Chivu non sono mancata negli ultimi 180 minuti disputati. Tre legni tra Milan e Atletico, un rigore sbagliato e poco pragmatismo sotto porta. L'Inter gioca ma fatica a trovare la via del gol, non preoccupano le prestazioni ma i risultati. Contro il Pisa serve una bella inversione di tendenza. Vediamo le quote relative all'over 2.5 per la sfida tra Pisa e Inter. Gli analisti di Betflag propongono una quota di 1.72 per l'OVER 2.5 mentre gli analisti di Snai, Vincitu e Betsson bancano questa possibilità a 1.70.
Pisa-Inter, dove vederla in tv—
Pisa-Inter, sfidavalida per la 13ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 30 novembre alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
