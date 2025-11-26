Torna la Champions League e questa sera l'Inter sarà di scena a Madrid contro l'Atletico di Simeone. Il percorso europeo come viatico per smaltire la delusione del derby perso in campionato per la squadra di Chivu che vuole mantenere il passo nella principale competizione europea puntando al passaggio del turno senza passare per i preliminari. Ci sarà Lautaro Martinez e con lui dovrebbe agire Pio Esposito in attacco. Riposo per Marcus Thuram con Bonny che scalpita per subentrare a gara in corso. Gli ultimi dubbi di formazione riguardano la corsia destra dove potrebbe arrivare una nuova chance per Luis Henrique
COMPARAZIONE QUOTE
Atletico Madrid-Inter, pronostico marcatore: stuzzica il nome che non ti aspetti
Atletico Madrid-Inter, marcatore Pio Esposito
Il giovane centravanti nerazzurro potrebbe avere la sua seconda chance. Pochi minuti nel derby e una grande possibilità, quella di mettersi in mostra, nuovamente, nel panorama europeo al cospetto dell'Atletico Madrid di Simone. Prima gara di livello dei nerazzurri in Champions League, occasione ghiotta per Esposito per trovare conferma in uno di più prestigiosi panorami del calcio europeo. Scopriamo insieme le quote che vedono l'attaccante nerazzurro andare in gol. Gli analisti di Euobet quotano a 3.60 la rete di Esposito contro l'Atletico mentre gli esperti di Bwin a 3.55. Per gli operatori di StarVegas la rete di Pio Esposito è bancata a 3.40 mentre i bookie di William Hill propongono una quota pari a 3.55
Atletico Madrid-Inter, marcatore Luis Henrique
Oggetto misterioso sul quale si è puntato una fiches pesante in estate per portarlo in nerazzurro. Luis Henrique al momento non ha rubato l'occhio - usando un eufemismo - ai tifosi nerazzurri. Nelle gare fin qui disputate da titolare l'ex Marsiglia è stato spesso protagonista negativo del match. Questa sera però potrebbe arrivare una nuova chance per il ragazzo che vuol convincere tecnico e tifosi. Perchè non credere su un giocatore a caccia di motivazioni in una sfida di alto livello? Scopriamo le quote per il suo possibile gol contro l'Atletico Madrid. Gli operatori di Eurobet quotano questa possibilità a 6.20 mentre gli esperti di StarVegas bancano questa possibilità a 4.25. Per gli analisti di Bwin la rete di Luis Henrique contro l'Atletico è quotata a 4.33 mentre i bookie di William Hill propongono una quota di 4.50
Atletico Madrid-Inter, dove vederla in tv—
La sfida tra Atletico Madrid e Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console
© RIPRODUZIONE RISERVATA