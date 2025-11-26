Atletico Madrid-Inter, pronostico marcatore: stuzzica il nome che non ti aspetti

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Oggetto misterioso sul quale si è puntato una fiches pesante in estate per portarlo in nerazzurro. Luis Henrique al momento non ha rubato l'occhio - usando un eufemismo - ai tifosi nerazzurri. Nelle gare fin qui disputate da titolare l'ex Marsiglia è stato spesso protagonista negativo del match. Questa sera però potrebbe arrivare una nuova chance per il ragazzo che vuol convincere tecnico e tifosi. Perchè non credere su un giocatore a caccia di motivazioni in una sfida di alto livello? Scopriamo le quote per il suo possibile gol contro l'Atletico Madrid. Gli operatori di Eurobet quotano questa possibilità a 6.20 mentre gli esperti di StarVegas bancano questa possibilità a 4.25. Per gli analisti di Bwin la rete di Luis Henrique contro l'Atletico è quotata a 4.33 mentre i bookie di William Hill propongono una quota di 4.50

Atletico Madrid-Inter, dove vederla in tv

La sfida tra Atletico Madrid e Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console