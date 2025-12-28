Per i nerazzurri, archiviata la partecipazione in Supercoppa italiana, è tempo di riprendere la corsa per consolidare il primo posto in campionato. La squadra di Chivu questa sera è chiamata al non facile impegno di Bergamo, contro la formazione di Palladino che - con il cambio di guida tecnica - ha ripreso un ruolino di marcia di livello. I nerazzurri di Chivu sembrano avere una marcia in più in campionato in questa parte finale dell'anno e sono considerati favoriti per vittoria nella sfida con l'Atalanta da parte delle principali agenzie di scommesse. Chi è il principale indiziato per segnare nel match di questa sera? Scopriamolo insieme.
Atalanta-Inter, pronostico marcatori: occhi puntati sul “Triangolo delle Bermude”
Atalanta-Inter, marcatore Dimarco
La freccia di Chivu appare rigenerata dalla cura del tecnico romeno. Sostituito automaticamente dopo massimo 60 minuti da Simone Inzaghi con Chivu l'esterno nerazzurro ha dimostrato forza fisica e resistenza mai evidenziate nelle passate stagioni. Scopriamo insieme quanto viene quotato il gol dell'esterno nerazzurro nella di questa sera contro l'Atalanta. Per Eurobet il gol di Dimarco è quotato a 7.25 mentre Netwin e Netbet propongono una quota di 5.75. Secondo gli esperti di Snai la quota per il gol di Dimarco è di 6.75
Atalanta-Inter, marcatore Bastoni
La catena di sinistra è spesso protagonista di ottime trame per la squadra nerazzurra. Il ritorno di Mkhitaryan in pianta stabile potrebbe portare ulteriore giovamento all'undici di mister Chivu con il "triangolo delle bermude" che si ricompone di tutti i suoi elementi. Scopiamo allora la quota per il gol di Bastoni nella sfida con l'Atalanta. Per gli esperti di Netbet e Netwin il gol di Bastoni è quotato 11.00 mentre gli analisti di Snai e Eurobet bancano a 12.00 questa possibilità.
Atalanta-Inter, dove vederla in tv—
Atalanta-Inter, sfidavalida per la 17ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 28 dicembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
