Atalanta-Inter, pronostico marcatori: occhi puntati sul “Triangolo delle Bermude”

Per i nerazzurri, archiviata la partecipazione in Supercoppa italiana, è tempo di riprendere la corsa per consolidare il primo posto in campionato. La squadra di Chivu questa sera è chiamata al non facile impegno di Bergamo, contro la formazione di Palladino che - con il cambio di guida tecnica - ha ripreso un ruolino di marcia di livello. I nerazzurri di Chivu sembrano avere una marcia in più in campionato in questa parte finale dell'anno e sono considerati favoriti per vittoria nella sfida con l'Atalanta da parte delle principali agenzie di scommesse. Chi è il principale indiziato per segnare nel match di questa sera? Scopriamolo insieme.