Inter-Slavia Praga, pronostico risultato esatto: nerazzurri nel segno della continuità

Domani sera i nerazzurri scenderanno in campo al Meazza contro lo Slavia Praga per il secondo turno di Champions League. Calcio d'inizio ore 21.00

Vigilia di Champions a tinte nerazzurre: domani sera, a San Siro, l’Inter di Chivu ospiterà lo Slavia Praga nella seconda tappa del percorso verso la fase finale della massima competizione europea. Gli ospiti arrivano a Milano da imbattuti, mentre i nerazzurri si presentano forti del successo in campionato a Cagliari e del brillante debutto europeo, impreziosito dalla vittoria in trasferta sul campo dell’Ajax.

COMPARAZIONE QUOTE Inter-Slavia Praga, risultato finale 4-1 17.00 PIÙ INFO 18.50 PIÙ INFO 19.00 PIÙ INFO 18.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 50€ sul primo deposito + fino a 2.000€ di Bonus Scommesse + 10.000€ senza deposito con CIE PIÙ INFO PIÙ INFO fino a 100€ di bonus benvenuto in fun bonus + 250€ bonus cashback PIÙ INFO fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra PIÙ INFO

Inter-Slavia Praga, risultato finale 4-1 — L'Inter di Chivu dovrà giocarsi al meglio le sue chance per scalare la classifica, approfittando dei match "più morbidi" del suo percorso. La differenza reti, come notato nella passata stagione, ha un ruolo di primo piano nella nuova formula della Champions League. Una vittoria larga dei nerazzurri sarebbe l'ideale per puntare al passaggio della prima fase senza passare dagli spareggi. Il possibile 4 a 1 per i nerazzurri è quotato a 19.00 dagli esperti di Marathonbet. Più cauti gli esperti di Goldbet che si bancano questa possibilità a 17.00. Nel mezzo si posizionano Snai che quota a 18.00 e Starvegas che banca questa possibilità a 18.50

COMPARAZIONE QUOTE Inter-Slavia Praga risultato finale 2-0 7.00 PIÙ INFO 7.20 PIÙ INFO 7.20 PIÙ INFO 7.25 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 50€ sul primo deposito + fino a 2.000€ di Bonus Scommesse + 10.000€ senza deposito con CIE PIÙ INFO PIÙ INFO fino a 100€ di bonus benvenuto in fun bonus + 250€ bonus cashback PIÙ INFO fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra PIÙ INFO

Inter-Slavia Praga, risultato finale 2-0 — Come contro il Cagliari e come contro l'Ajax all'esordio. Il risultato di 2 a 0 rappresenterebbe per i nerazzurri un segnale di continuità, sia da un punto di vista di realizzazione che da quello dei gol subiti. Mantenere la porta inviolata, come contro gli olandesi e come contro il Cagliari in campionato, aumenterebbe l'autostima nella squadra di Chivu alla ricerca della continuità mentale. Ma quali sono le quote per questo risultato? Scopriamole insieme. I bookie di Snai quota a 7.25 questa possibilità con gli esperti di Marathonbet e Stavegas che si posizionano leggermente sotto a 7.20. Più cauti gli analisti di Goldbet che bancano questa possibilità a 7.00

Inter-Slavia Praga, dove vederla in TV — Inter-Slavia Praga, seconda giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 30 settembre alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV