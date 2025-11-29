FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 quote inter Pisa-Inter, pronostico marcatore: Thuram torna al gol? Ma il nome che intriga è un altro

pronostici

Pisa-Inter, pronostico marcatore: Thuram torna al gol? Ma il nome che intriga è un altro

Pisa-Inter, pronostico marcatore: Thuram torna al gol? Ma il nome che intriga è un altro - immagine 1
L'Inter torna in campo in Serie A, di fronte c'è il Pisa per la 13a giornata di Serie A: occhio alle quote di questi possibili marcatori
Alessandro Cosattini Redattore 

Dopo due ko consecutivi contro Milan in campionato e Atletico Madrid in Champions League, l'Inter torna in campo in Serie A: di fronte c'è il Pisa per la 13a giornata di Serie A.

La squadra di Chivu è a quota 24 punti, a -3 dalla Roma; in mezzo ci sono Milan e Napoli a 25. La formazione neopromossa allenata da Alberto Gilardino è sedicesima in classifica a 10 punti, a +2 sul terzultimo posto occupato dal Genoa. Nell’ultima gara casalinga, il Pisa ha vinto 1-0 contro la Cremonese. I toscani arrivano al match da sei risultati utili consecutivi (5 pareggi e 1 vittoria). Inter nettamente favorita per i bookies, ma andiamo a vedere i possibili marcatori tra i nerazzurri in questo match di campionato.

Pisa-Inter, Thuram marcatore

COMPARAZIONE QUOTE PISA-INTER, THURAM MARCATORE
2.20
PIÙ INFO
2.24
PIÙ INFO
2.50
PIÙ INFO
2.50
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 5000€ di Bonus Scommesse sul primo deposito
PIÙ INFO
fino a 100€ di bonus benvenuto in fun bonus + 250€ bonus cashback
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ in Bonus Sport + Bonus Scommesse del 100% fino a 2.000€
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Thuram non segna dall'ormai lontanissimo 13 settembre in Serie A. 3 gol nelle prime 3 di campionato, poi si è fermato in termini realizzativi e si è anche infortunato, ora è tornato e deve sbloccarsi. Per questo è interessante la quota di Thuram marcatore a Pisa, a maggior ragione visto che ha riposato in Champions League contro l'Atletico Madrid. AdmiralBet dà a 2.20 il gol di Thuram, sale su MarathonBet a 2.24. Ancora più alta la quota su Lottomatica Bette e Netbet: la rete del francese è data a 2.50.

Pisa-Inter, Dimarco marcatore

COMPARAZIONE QUOTE PISA-INTER, DIMARCO MARCATORE
7.40
PIÙ INFO
6.00
PIÙ INFO
6.00
PIÙ INFO
6.50
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto in fun bonus + 250€ bonus cashback
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
fino a 50€ in Bonus Sport + Bonus Scommesse del 100% fino a 2.000€
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dimarco è fermo a 2 gol in Serie A per ora, l'ultimo risale al 4 ottobre contro la Cremonese, poi non ha più segnato. Dal suol mancino arrivano sempre cross e tiri pericolosi, si è visto anche in Champions League contro l'Atletico. Per questo intriga il suo gol a Pisa, soprattutto per la quota. La più bassa è su Snai ed Eurobet, che danno a 6.00 il gol dell'esterno mancino nella prossima di campionato. Sale a 6.50 su Lottomatica Better, ma è ancora più alta su MarathonBet: è dato a 7.40 il gol di Dimarco a Pisa.

Pisa-Inter, dove vederla in tv e streaming

—  

Pisa-Inter, sfida valida per la 13ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 30 novembre alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Verona-Inter sarà in diretta dalle ore 13:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 14:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

Leggi anche
Pisa-Inter, pronostico risultato esatto: goleada interista? Ecco le quote che stuzzicano
Pronostico Pisa-Inter: rialzarsi dalla doppia batosta, questo lo scenario dei bookie

© RIPRODUZIONE RISERVATA