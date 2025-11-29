Thuram non segna dall'ormai lontanissimo 13 settembre in Serie A. 3 gol nelle prime 3 di campionato, poi si è fermato in termini realizzativi e si è anche infortunato, ora è tornato e deve sbloccarsi. Per questo è interessante la quota di Thuram marcatore a Pisa, a maggior ragione visto che ha riposato in Champions League contro l'Atletico Madrid. AdmiralBet dà a 2.20 il gol di Thuram, sale su MarathonBet a 2.24. Ancora più alta la quota su Lottomatica Bette e Netbet: la rete del francese è data a 2.50.