Dopo due ko consecutivi contro Milan in campionato e Atletico Madrid in Champions League, l'Inter torna in campo in Serie A: di fronte c'è il Pisa per la 13a giornata di Serie A.
Pisa-Inter, pronostico marcatore: Thuram torna al gol? Ma il nome che intriga è un altro
La squadra di Chivu è a quota 24 punti, a -3 dalla Roma; in mezzo ci sono Milan e Napoli a 25. La formazione neopromossa allenata da Alberto Gilardino è sedicesima in classifica a 10 punti, a +2 sul terzultimo posto occupato dal Genoa. Nell’ultima gara casalinga, il Pisa ha vinto 1-0 contro la Cremonese. I toscani arrivano al match da sei risultati utili consecutivi (5 pareggi e 1 vittoria). Inter nettamente favorita per i bookies, ma andiamo a vedere i possibili marcatori tra i nerazzurri in questo match di campionato.
Pisa-Inter, Thuram marcatore
Thuram non segna dall'ormai lontanissimo 13 settembre in Serie A. 3 gol nelle prime 3 di campionato, poi si è fermato in termini realizzativi e si è anche infortunato, ora è tornato e deve sbloccarsi. Per questo è interessante la quota di Thuram marcatore a Pisa, a maggior ragione visto che ha riposato in Champions League contro l'Atletico Madrid. AdmiralBet dà a 2.20 il gol di Thuram, sale su MarathonBet a 2.24. Ancora più alta la quota su Lottomatica Bette e Netbet: la rete del francese è data a 2.50.
Pisa-Inter, Dimarco marcatore
Dimarco è fermo a 2 gol in Serie A per ora, l'ultimo risale al 4 ottobre contro la Cremonese, poi non ha più segnato. Dal suol mancino arrivano sempre cross e tiri pericolosi, si è visto anche in Champions League contro l'Atletico. Per questo intriga il suo gol a Pisa, soprattutto per la quota. La più bassa è su Snai ed Eurobet, che danno a 6.00 il gol dell'esterno mancino nella prossima di campionato. Sale a 6.50 su Lottomatica Better, ma è ancora più alta su MarathonBet: è dato a 7.40 il gol di Dimarco a Pisa.
Pisa-Inter, dove vederla in tv e streaming—
Pisa-Inter, sfida valida per la 13ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 30 novembre alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Verona-Inter sarà in diretta dalle ore 13:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 14:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
