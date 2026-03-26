Questa sera gli azzurri di Rino Gattuso scenderanno in campo per il primo passo per l'avvicinamento al prossimo mondiale di calcio che si giocherà in estate. Il primo ostacolo è l'Irlanda del Nord che a Bergamo proverà il colpo ad effetto cercando di far passare un brutta serata alla nazionale italiana. Sulla carta non dovrebbe esserci partita ma i precedenti dell'Italia - assente al Mondiale da due edizioni - non possono far dormire sonni tranquilli alla truppa di Gattuso. Il CT dovrebbe affidarsi in attacco alla coppia composta da Retegui e Kean con Pio Esposito pronto ad entrare a gara in corso. Scopriamo le quote del match.
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Pronostico Italia-Irlanda del Nord: azzurri favoriti, stuzzica la quota gol
Italia-Irlanda del Nord, pronostico Italia vincente
Gli azzurri viaggiano con il favore dei pronostici, la squadra di Gattuso è alla ricerca disperata dell'accesso al Mondiale dopo due edizioni in cui ha marcato visita. La squadra di O'Neill è pronta per il tranello il commissario tecnico degli ospiti nei giorni scorsi ha pizzicato gli azzurri. Il passaggio del primo turno degli azzurri è chiaramente visto di buon occhio dai principali operatori del settore, ma scopriamo le quote per la vittoria dell'Italia. Gli esperti di Vincitu propongono una quota di 1.26 per la vittoria degli azzurri mentre gli operatori di Eurobet, Netwin e Betflag bancano questa possibilità a 1.27.
Italia-Irlanda del Nord, pronostico OVER 3.5
La carica di Gattuso e la buona forma degli azzurri potrebbe dare lo slancio giusto per impostare una gara ad alti ritmi e dare un segnale forte alla piazza che reclama a gran voce questa partecipazione al mondiale. Kean con la Fiorentina appare rigenerato dalla cura Vanoli mentre Retegui torna nello stadio che lo ha visto protagonista con la maglia dell'Atalanta nella passata stagione. Queste le quote per l'OVER 3.5: per gli esperti di Netbet e Vincitu l'Over 3.5 è quotato a 3.00 mentre gli operatori di Snai e Eurobet propongono una quota di 3.05.
Italia-Irlanda del Nord, dove vederla in tv—
—La sfida tra le formazioni di Gattuso e O'Neill è in programma giovedì 26 marzo alle ore 20.45 presso la New Balance Arena di Bergamo. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Rai Uno e in streaming sulla piattaforma Rai Play.
Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni—
—ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.
IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct: O’Neill.
Arbitro: Makkelie (Olanda); Assistenti: Steegstra-De Vries; IV ufficiale: Manzano; Var: Van Boekel; Ass. Var: Manscho.
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