Pronostico Italia-Irlanda del Nord: azzurri favoriti, stuzzica la quota gol

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Gli azzurri viaggiano con il favore dei pronostici, la squadra di Gattuso è alla ricerca disperata dell'accesso al Mondiale dopo due edizioni in cui ha marcato visita. La squadra di O'Neill è pronta per il tranello il commissario tecnico degli ospiti nei giorni scorsi ha pizzicato gli azzurri. Il passaggio del primo turno degli azzurri è chiaramente visto di buon occhio dai principali operatori del settore, ma scopriamo le quote per la vittoria dell'Italia. Gli esperti di Vincitu propongono una quota di 1.26 per la vittoria degli azzurri mentre gli operatori di Eurobet, Netwin e Betflag bancano questa possibilità a 1.27.