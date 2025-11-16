FC Inter 1908
Pronostico Italia-Norvegia, risultato esatto: cosa dicono i bookmakers sulla sfida a San Siro

Moise Kean
I consigli dei bookmakers sulla sfida in programma stasera tra Italia e Norvegia: quale il risultato esatto?
Sabine Bertagna Vice direttore 

Vincere con 9 gol di scarto è il sogno impossibile che permetterebbe all'Italia di aggiudicarsi la qualificazione diretta ai Mondiali. Estremamente improbabile e complicato. Lo sanno i tifosi della Nazionale, lo sa perfettamente anche Rino Gattuso. Ma stasera, nella sfida in programma a San Siro contro la Norvegia del temibile Haaland, sarà importante fare bene per il morale e in vista degli spareggi di marzo. I segnali positivi ci sono. L'Italia ha ricominciato a segnare con continuità: 18 i gol realizzati nelle ultime cinque gare contro Israele, Estonia e Moldavia.

ITALIA NORVEGIA, RISULTATO ESATTO 1-1

COMPARAZIONE QUOTE ITALIA-NORVEGIA RISULTATO ESATTO 1-1
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

I bookmakers evidenziano come risultato esatto più credibile il pareggio con una rete per squadra. Scopriamo insieme quanto è quotato l'1-1 nella sfida in programma questa sera a San Siro. Gli esperti di Betflag quotano il pareggio a 6.0 mentre gli analisti di Netwin bancano questo risultato a 6.85. Gli esperti di Admiralbet fissano una quota pari a 6.70 per l'1-1 mentre Vincitu quota questa possibilità a 6.60.

ITALIA NORVEGIA, RISULTATO ESATTO 3-0

COMPARAZIONE QUOTE ITALIA NORVEGIA RISULTATO ESATTO 3-0
Rino Gattuso si affiderà in attacco alla collaudata coppia Retegui-Kean, con un Pio Esposito pronto a subentrare nel "suo" San Siro. Gli Azzurri arrivano alla sfida con la Norvegia con tanta voglia di dimostrare, al di là del risultato di stasera, di meritarsi l'accesso ai Mondiali. Per fare questo ci vorranno tanti gol e sicuramente anche molto cuore. I bookmakers bancano la possibilità di una vittoria degli Azzurri per 3-0 con quote molto simili. Concordi gli analisti di Betflag, Admiral bet e Vincitu nel fissare la quota del 3:0 a 20. Gli esperti di Netwin suggeriscono invece una quota di 21.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-NORVEGIA

ITALIA (3-5-2, probabile formazione): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. CT Gattuso

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. CT: Ståle Solbakken

