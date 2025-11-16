Vincere con 9 gol di scarto è il sogno impossibile che permetterebbe all'Italia di aggiudicarsi la qualificazione diretta ai Mondiali. Estremamente improbabile e complicato. Lo sanno i tifosi della Nazionale, lo sa perfettamente anche Rino Gattuso. Ma stasera, nella sfida in programma a San Siro contro la Norvegia del temibile Haaland, sarà importante fare bene per il morale e in vista degli spareggi di marzo. I segnali positivi ci sono. L'Italia ha ricominciato a segnare con continuità: 18 i gol realizzati nelle ultime cinque gare contro Israele, Estonia e Moldavia.
Pronostico Italia-Norvegia, risultato esatto: cosa dicono i bookmakers sulla sfida a San Siro
ITALIA NORVEGIA, RISULTATO ESATTO 1-1
I bookmakers evidenziano come risultato esatto più credibile il pareggio con una rete per squadra. Scopriamo insieme quanto è quotato l'1-1 nella sfida in programma questa sera a San Siro. Gli esperti di Betflag quotano il pareggio a 6.0 mentre gli analisti di Netwin bancano questo risultato a 6.85. Gli esperti di Admiralbet fissano una quota pari a 6.70 per l'1-1 mentre Vincitu quota questa possibilità a 6.60.
ITALIA NORVEGIA, RISULTATO ESATTO 3-0
Rino Gattuso si affiderà in attacco alla collaudata coppia Retegui-Kean, con un Pio Esposito pronto a subentrare nel "suo" San Siro. Gli Azzurri arrivano alla sfida con la Norvegia con tanta voglia di dimostrare, al di là del risultato di stasera, di meritarsi l'accesso ai Mondiali. Per fare questo ci vorranno tanti gol e sicuramente anche molto cuore. I bookmakers bancano la possibilità di una vittoria degli Azzurri per 3-0 con quote molto simili. Concordi gli analisti di Betflag, Admiral bet e Vincitu nel fissare la quota del 3:0 a 20. Gli esperti di Netwin suggeriscono invece una quota di 21.
LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-NORVEGIA
ITALIA (3-5-2, probabile formazione): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. CT Gattuso
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. CT: Ståle Solbakken
