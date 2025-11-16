Vincere con 9 gol di scarto è il sogno impossibile che permetterebbe all'Italia di aggiudicarsi la qualificazione diretta ai Mondiali. Estremamente improbabile e complicato. Lo sanno i tifosi della Nazionale, lo sa perfettamente anche Rino Gattuso. Ma stasera, nella sfida in programma a San Siro contro la Norvegia del temibile Haaland, sarà importante fare bene per il morale e in vista degli spareggi di marzo. I segnali positivi ci sono. L'Italia ha ricominciato a segnare con continuità: 18 i gol realizzati nelle ultime cinque gare contro Israele, Estonia e Moldavia.