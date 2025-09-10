Quale sarà il futuro di José Mourinho? Dopo l'esonero da parte del Fenerbahce, l'ex allenatore dell'Inter portoghese si trova al momento senza una squadra. I bookmakers si sono scatenati in merito alle possibili candidate. Su quale panchina si siederà lo Special One? Tra le ipotesi è spuntato anche un derby nerazzurro, considerando quindi un ritorno sulla panchina dell'Inter e un approdo su quella di Bergamo. Più clamoroso e lontano appare, invece, un ritorno del portoghese sulla panchina della Roma.