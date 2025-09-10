Quale sarà il futuro di José Mourinho? Dopo l'esonero da parte del Fenerbahce, l'ex allenatore dell'Inter portoghese si trova al momento senza una squadra. I bookmakers si sono scatenati in merito alle possibili candidate. Su quale panchina si siederà lo Special One? Tra le ipotesi è spuntato anche un derby nerazzurro, considerando quindi un ritorno sulla panchina dell'Inter e un approdo su quella di Bergamo. Più clamoroso e lontano appare, invece, un ritorno del portoghese sulla panchina della Roma.
Bookies: dove allenerà Mourinho? No big europea. Italia? Spunta l’Inter in 3 ipotesi clamorose
RITORNO DI MOURINHO IN ITALIA, LE QUOTE
Come evidenziato dalla tabella, i bookmakers sono perfettamente allineati sulle quote che pronosticano un ritorno di José Mourinho nella Serie A. Goldbet, BetFlag e Planetwin quotano a 25 un approdo del tecnico portoghese sulle panchine di Milano e Bergamo. Meno probabile appare invece il ritorno a Roma, con una quota che si attesta sui 50.
PREMIER LEAGUE?
Secondo i maggiori bookmakers, sarebbe più probabile un approdo di José Mourinho sulla panchina del Nottingham Forest, in Premier League. A seguire l'ipotesi di una panchina nel campionato arabo e a chiudere quella di una panchina di una Nazionale. Che cosa sceglierà, José Mourinho?
Come evidenziato dalla tabella, i bookmakers considerano più probabile l'arrivo di Mourinho sulla panchina del Nottingham Forest, in Premier League. Golbet, Betflag e Planetwin concordano su una quota di 2,75. Si sale a 3,75 considerando un qualsiasi club arabo e si prosegue a 6 considerando la possibilità di vedere lo Special One allenare una Nazionale.
