FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 pronostici Bookies: dove allenerà Mourinho? No big europea. Italia? Spunta l’Inter in 3 ipotesi clamorose

pronostici

Bookies: dove allenerà Mourinho? No big europea. Italia? Spunta l’Inter in 3 ipotesi clamorose

Bookies: dove allenerà Mourinho? No big europea. Italia? Spunta l’Inter in 3 ipotesi clamorose - immagine 1
Quale club c'è nel futuro del tecnico portoghese?
Sabine Bertagna Vice direttore 

Quale sarà il futuro di José Mourinho? Dopo l'esonero da parte del Fenerbahce, l'ex allenatore dell'Inter portoghese si trova al momento senza una squadra. I bookmakers si sono scatenati in merito alle possibili candidate. Su quale panchina si siederà lo Special One? Tra le ipotesi è spuntato anche un derby nerazzurro, considerando quindi un ritorno sulla panchina dell'Inter e un approdo su quella di Bergamo. Più clamoroso e lontano appare, invece, un ritorno del portoghese sulla panchina della Roma.

COMPARAZIONE QUOTE RITORNO DELLO SPECIAL ONE IN ITALIA
 
Goldbet
BetFlag
Planetwin 365
INTER
25
25
25
ATALANTA
25
25
25
ROMA
50
50
50
 
PIÙ INFO
PIÙ INFO
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

RITORNO DI MOURINHO IN ITALIA, LE QUOTE

Come evidenziato dalla tabella, i bookmakers sono perfettamente allineati sulle quote che pronosticano un ritorno di José Mourinho nella Serie A. Goldbet, BetFlag e Planetwin quotano a 25 un approdo del tecnico portoghese sulle panchine di Milano e Bergamo. Meno probabile appare invece il ritorno a Roma, con una quota che si attesta sui 50.

Bookies: dove allenerà Mourinho? No big europea. Italia? Spunta l’Inter in 3 ipotesi clamorose- immagine 2
Getty Images

PREMIER LEAGUE?

Secondo i maggiori bookmakers, sarebbe più probabile un approdo di José Mourinho sulla panchina del Nottingham Forest, in Premier League. A seguire l'ipotesi di una panchina nel campionato arabo e  a chiudere quella di una panchina di una Nazionale. Che cosa sceglierà, José Mourinho?

COMPARAZIONE QUOTE PANCHINE MOURINHO
 
Goldbet
BetFlag
Planetwin 365
NOTTINGHAM FOREST
2,75
2,75
2,75
CLUB ARABO
3,75
3,75
3,75
NAZIONALE
6,00
6,00
6,00
 
PIÙ INFO
PIÙ INFO
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Come evidenziato dalla tabella, i bookmakers considerano più probabile l'arrivo di Mourinho sulla panchina del Nottingham Forest, in Premier League. Golbet, Betflag e Planetwin concordano su una quota di 2,75. Si sale a 3,75 considerando un qualsiasi club arabo e si prosegue a 6 considerando la possibilità di vedere lo Special One allenare una Nazionale.

Leggi anche
Quote Francia-Ucraina, Thuram alla ricerca del gol ma intriga l’assist del nerazzurro
Quote Italia-Estonia: Pio Esposito debutto con gol? Stuzzica un dato su Barella

© RIPRODUZIONE RISERVATA