Quote Francia-Ucraina, Thuram alla ricerca del gol ma intriga l'assist del nerazzurro

Quote Francia-Ucraina, Thuram alla ricerca del gol ma intriga l’assist del nerazzurro

Quote Francia-Ucraina, Thuram alla ricerca del gol ma intriga l’assist del nerazzurro - immagine 1
I transalpini sono i favoriti in questa gara del gruppo D, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Insieme ai gialloblu sono le due compagini di spicco del girone, che conta anche Islanda e Azerbaigian.
Francia e Ucraina si affrontano nel big match del gruppo D, dove Azerbaigian e Islanda appaiono, almeno sulla carta, meno attrezzate dal punto di vista tecnico. La squadra ucraina, guidata da Sergiy Rebrov dal giugno 2023, deve fare a meno di Yaremchuk e Tsygankov, entrambi out per infortunio. Nessuna assenza invece per la Francia, con Deschamps pronto ad affidarsi a Mbappé, in forma dopo l’ottimo avvio di stagione al Real Madrid. Probabile una maglia da titolare anche per Dembélé, rinato al PSG sotto la guida di Luis Enrique. Tra i francese possibile la presenza in campo di Thuram. Il nerazzurro è reduce da una gara opaca contro l'Udinese ma è stato protagonista contro il Torino realizzando una doppietta.

Francia-Ucraina, Thuram marcatore

Le gare con la nazionale potrebbe rappresentare un ottimo viatico per i calciatori nerazzurri reduci dalla sconfitta in campionato contro l'Udinese. Cosi per Marcus Thuram la voglia di rivalsa potrebbe incidere al punto di ritrovare il gol nella gara di qualificazione contro l'Ucraina. Secondo gli esperti di William Hill e Stacasinòbet la possibilità che Thuram realizzi un gol è quotata a 2.43, gli analisti di Admirabet si posizionano un gradino sotto con una quota di 2.40. Più cauti i bookie di Bet365 che bancano la possibilità che Thuram vada in rete a 2.30

2.43
2.40
2.30
2.43
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
fino a 2000€ bonus scommesse sul primo deposito
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori.

Francia-Ucraina, Thuram assist man

Il nerazzurro nelle due stagioni di Serie A ha evidenziato una forte propensione nel ricamare assist per i compagni di squadra. Non solo reti per l'attaccante francese ma anche delle ottime skill come uomo assist. La vena realizzativa di Mbappe e di Dembele dunque potrebbe essere supportata dall'acume tattico di Thuram in fase di costruzione. I bookie di Bet365 bancano a 5.00 il possibile assist dell'attaccante nerazzurro con gli esperti di William Hill che si posizionano sotto con una quota di 3.75. Più cauti, di poco, gli analisti di Starcasinòbet con una quota di 3.65. Gli esperti di Admiralbet invece bancano questa possibilità a 3.38

3.75
3.38
5.00
3.65
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti
fino a 2000€ bonus scommesse sul primo deposito
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
Francia-Ucraina, dove vederla in tv

Ucraina-Francia va in diretta sui canali di Sky Sport. Il canale di riferimento, quello di Sky Sport Max, trasmetterà l’intero match nei suoi 90′ di gioco. Oltre a Sky, si può seguire la partita anche in streaming su NOW. Non sono previste, invece, opzioni gratuite per seguire il match.

