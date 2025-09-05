Quote Francia-Ucraina, Thuram alla ricerca del gol ma intriga l’assist del nerazzurro

I transalpini sono i favoriti in questa gara del gruppo D, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Insieme ai gialloblu sono le due compagini di spicco del girone, che conta anche Islanda e Azerbaigian.

Francia e Ucraina si affrontano nel big match del gruppo D, dove Azerbaigian e Islanda appaiono, almeno sulla carta, meno attrezzate dal punto di vista tecnico. La squadra ucraina, guidata da Sergiy Rebrov dal giugno 2023, deve fare a meno di Yaremchuk e Tsygankov, entrambi out per infortunio. Nessuna assenza invece per la Francia, con Deschamps pronto ad affidarsi a Mbappé, in forma dopo l’ottimo avvio di stagione al Real Madrid. Probabile una maglia da titolare anche per Dembélé, rinato al PSG sotto la guida di Luis Enrique. Tra i francese possibile la presenza in campo di Thuram. Il nerazzurro è reduce da una gara opaca contro l'Udinese ma è stato protagonista contro il Torino realizzando una doppietta.