Inter-Cremonese, pronostico marcatore: Bonny al debutto intriga ma occhio ai piazzati

Inter-Cremonese, gara valida per la 6a giornata di campionato si giocherà questa sera alle ore 18.00 allo stadio Meazza

Ultimo scoglio per la squadra di Cristian Chivu prima della seconda sosta per gli impegni delle nazionali. Questo pomeriggio, allo stadio Meazza, arriva la Cremonese di Davide Nicola. Ospiti che nella prima giornata proprio al Meazza strapparono 3 punti al Milan grazie alla rete di Federico Bonazzoli, ex Inter, e che attualmente viaggiano in classifica appaiati alla squadra nerazzurra. L'Inter, dal canto suo, non può permettersi passi falsi e vuole chiudere al meglio questo secondo mini ciclo, portando a casa la quinta vittoria consecutiva.

COMPARAZIONE QUOTE INTER-CREMONESE, BASTONI MARCATORE 10.00 PIÙ INFO 9.00 PIÙ INFO 7.00 PIÙ INFO 12.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti PIÙ INFO fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito PIÙ INFO fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra PIÙ INFO

Inter-Cremonese, Bastoni marcatore — Sicuro assente nel match di questo pomeriggio Marcus Thuram, il vero protagonista di questo avvio di stagione nerazzurra. Dopo aver ricevuto il premio MVP nella gara di martedi contro lo Slavia Praga il francese deve alzare bandiera bianca. Niente Cremonese, niente nazionale e in forte dubbio per la Roma. L'Inter al momento mantiene il primato di miglior attacco della serie A. Chi potrebbe andare in gol questo pomeriggio? Scopriamo insieme le quote per la marcatura di Alessandro Bastoni, pedina fondamentale nello scacchiere di Chivu. Per gli analisti di Snai la rete di Bastoni è quotata a 12.00 mentre i bookie di William Hill bancano la possibilità a 10.00. Più cauti gli esperti di Bet365 con la quota a 7.00 e Netwin che si attesta a 9.00

COMPARAZIONE QUOTE Inter-Cremonese Bonny marcatore 2.26 PIÙ INFO 2.75 PIÙ INFO 1.66 PIÙ INFO 2.25 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti PIÙ INFO fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito PIÙ INFO fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra PIÙ INFO

Inter-Cremonese, Bonny marcatore — Potrebbe essere oggi la sua occasione per la prima da titolare. Ange Yoann Bonny è pronto, Chivu lo apprezza tantissimo - come sottolineato in conferenza stampa - e l'assenza di Thuram potrebbe dare il via libera al debutto dal primo minuto dell'ex Parma accanto a Lautaro Martinez in attacco. Scopriamo insieme le quote sulla possibile rete di Bonny in Inter-Cremonese. Il gol del francese per i bookie di Netwin è quotata a 2.75 mentre Bet365 banca questa possibilità a 1.66. Nel mezzo gli esperti di Snai (quota 2.25) e WilliamHill (quota 2.26). All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori

Inter-Cremonese, dove vederla in tv — La partita tra Inter e Cremonese sarà trasmessa in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.