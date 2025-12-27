Per i nerazzurri, archiviata la spiacevole partecipazione in Supercoppa italiana, è tempo di riprendere la corsa per consolidare il primo posto in campionato. La squadra di Chivu è chiamata al non facile impegno di Bergamo, contro la formazione di Palladino che - con il cambio di guida tecnica - ha ripreso un ruolino di marcia di livello. I nerazzurri di Chivu sembrano avere una marcia in più in campionato in questa parte finale dell'anno e sono considerati favoriti per vittoria nella sfida con l'Atalanta da parte delle principali agenzie di scommesse.
COMPARAZIONE QUOTE
Pronostico Atalanta-Inter, risultato esatto: stuzzica la reazione dell’Inter alla Supercoppa
Atalanta-Inter, risultato esatto 0-3
Tre vittorie e due sconfitte nelle ultime 5 per la squadra di Palladino mentre l'Inter di Chivu per l'operazione sorpasso ha piazzato 4 vittorie nelle ultime 5 uscite. L'Inter si conferma squadra prolifica in attacco (migliore della Serie A) con Chivu che nell'ultimo periodo ha dato qualche colpo ben assestato anche alla fase difensiva e l'Inter ha dimostrato nelle precedenti uscite di saper reagire bene dopo una sconfitta. Scopriamo quanto è quotata la vittoria larga dei ragazzi di Chivu per 3 a 0 a Bergamo. Per gli esperti di Snai questa possibilità è quotata a 20.00. Gli operatori di Domusbet propongono una quota di 17.00. Per gli analisti di Stavegas la vittoria per 3 a 0 dell'Inter a Bergamo è quotata a 19.00 mentre Goldbet propone una quota pari a 18.00.
Atalanta-Inter, risultato finale 1-1
Il pareggio, sponda nerazzurra (di Milano) è l'unico risultato che manca alla squadra di Chivu che - tra campionato e Champions League - l’Inter non ha ancora centrato. Un risultato che prima o poi arriverà e non è da escludere che contro l'Atalanta si possa verificare il primo segno X in schedina per la squadra di Chivu. Scopriamo le quote per il pareggio per 1 a 1 tra le due squadra. Per gli operatori di Snai il pareggio per 1 a 1 è quotato a 7.25. Gli esperti di Starvegas bancano questa possibilità a 6.90. Per i bookie di Domusbet questa opzione è quotata a 6.20 mentre gli analisti di Goldbet bancano questa possibilità a 6.25
Atalanta-Inter, dove vederla in TV—
Atalanta-Inter, sfidavalida per la 17ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 28 dicembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
© RIPRODUZIONE RISERVATA