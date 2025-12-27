Pronostico Atalanta-Inter, risultato esatto: stuzzica la reazione dell’Inter alla Supercoppa

Tre vittorie e due sconfitte nelle ultime 5 per la squadra di Palladino mentre l'Inter di Chivu per l'operazione sorpasso ha piazzato 4 vittorie nelle ultime 5 uscite. L'Inter si conferma squadra prolifica in attacco (migliore della Serie A) con Chivu che nell'ultimo periodo ha dato qualche colpo ben assestato anche alla fase difensiva e l'Inter ha dimostrato nelle precedenti uscite di saper reagire bene dopo una sconfitta. Scopriamo quanto è quotata la vittoria larga dei ragazzi di Chivu per 3 a 0 a Bergamo. Per gli esperti di Snai questa possibilità è quotata a 20.00. Gli operatori di Domusbet propongono una quota di 17.00. Per gli analisti di Stavegas la vittoria per 3 a 0 dell'Inter a Bergamo è quotata a 19.00 mentre Goldbet propone una quota pari a 18.00.