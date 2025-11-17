Pronostico Montenegro-Croazia: Sucic stuzzica come marcatore, gara da Over?

Con un totale di 23 reti messe a segno e solo 2 subite la Croazia si conferma una macchina da gol con una difesa granitica. Il Montenegro vorrà comunque fare bella figura davanti al proprio pubblico e, nonostante i 14 gol subiti (con 6 reti all'attivo) in questo girone di qualificazione, è reduce da due vittorie nelle ultime due gare. Sarà con molta probabilità una sfida ricca di reti quella tra Montenegro e Croazia. Scopriamo insieme le quote per l'Over 3.5. Per gli analisti di William Hill l'over 3.5 nella sfida tra Montenegro e Croazia è quotato a 2.70. Gli esperti di Netbet, Eurobet e Netwin invece bancano questa possibilità a 2.65