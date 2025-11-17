Questa sera scenderanno in campo Montenegro e Croazia per l'ultima gara valida per la qualificazione al mondiale 2026. Il Montenegro di Mirko Vučinić, matematicamente fuori dalla competizione, chiuderà il proprio cammino nelle qualificazioni davanti al proprio pubblico e si troverà di fronte la Croazia di Petar Sucic già certa della partecipazione alla competizione mondiale. Il centrocampista croato sta brillando con l'Inter di Cristian Chivu, chissà che non trovi il giusto spazio con la propria nazionale.
COMPARAZIONE QUOTE
Pronostico Montenegro-Croazia: Sucic stuzzica come marcatore, gara da Over?
Montenegro-Croazia, marcatore Petar Sucic
Il centrocampista dell'Inter potrebbe approfittare di una gara già indirizzata per mettersi in mostra con la propria nazionale, proprio come sta facendo con i nerazzurri, con i quali ha trovato la prima rete in gara ufficiale. Non è certa la sua partenza dal primo minuto ma l'ingresso a gara in corso appare piuttosto scontato. Scopriamo insieme le quote relative alla sua marcatura. Per gli esperti di Eurobet il gol di Petar Sucic è quotato a 7.00 mentre per gli analisti di Netwin e Netbet a 4.75. I bookie di William Hilla bancano questa possibilità a 4.60
Montenegro-Croazia, OVER 3.5
Con un totale di 23 reti messe a segno e solo 2 subite la Croazia si conferma una macchina da gol con una difesa granitica. Il Montenegro vorrà comunque fare bella figura davanti al proprio pubblico e, nonostante i 14 gol subiti (con 6 reti all'attivo) in questo girone di qualificazione, è reduce da due vittorie nelle ultime due gare. Sarà con molta probabilità una sfida ricca di reti quella tra Montenegro e Croazia. Scopriamo insieme le quote per l'Over 3.5. Per gli analisti di William Hill l'over 3.5 nella sfida tra Montenegro e Croazia è quotato a 2.70. Gli esperti di Netbet, Eurobet e Netwin invece bancano questa possibilità a 2.65
Montenegro-Croazia, le probabili formazioni—
Questi i probabili 11 per l'ultima sfida del gruppo L per le qualificazioni mondiali tra Montenegro e Croazia
CROAZIA (3-4-3): Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol; Marko Pasalic, Modric, Mario Pasalic, Perisic; Sucic, Musa, Kramaric. All. Dalic
MONTENEGRO (4-4-2): Nikic; Marusic, Tuci, Sipcic, Radunovic; Jankovic, Adzic, Bulatovic, Vukotic; Osmaijc, Krstovic. All. Vucinic
