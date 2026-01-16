Udinese-Inter, pronostico risultato esatto: miglior attacco contro peggior difesa

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

La voglia di rivincita è tanta. Contro l'Udinese - nella gara d'andata - i nerazzurri si fecero ribaltare in 60 minuti dopo esser passati in vantaggio. La consapevolezza in fase difensiva è cresciuta e con la lei la voglia dei nerazzurri di lottare per qualcosa di importante. Una vittoria larga, anche per vendicare lo stop dell'andata, non la possiamo escludere. Vediamo le quote per il possibile 4 a 1 in favore dei nerazzurri. Gli esperti di Netwin propongono una quota di 23.00 , gli analisti di William Hill e Bet365 bancano questa possibilità a 21.00 mentre gli operatori di Planetwin il 4 a 1 in favore dei nerazzurri lo quotano a 22.00