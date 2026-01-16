Continua il gennaio di fuoco per l'Inter che forte di questo avvio di 2026 (3 vittorie e un pareggio) punta a consolidare il primo posto in classifica sperando di guadagnare ulteriore terreno sulle inseguitrici. Sabato pomeriggio i ragazzi di Cristian Chivu scenderanno in campo al Bluenergy Stadium dove affronteranno l'Udinese che nel girone d'andata inflisse il primo stop ai nerazzurri. Al giro di boa l'Inter si è confermata campione d'Inverno dopo aver vinto anche il recupero con il Lecce al Meazza (1 a 0 gol Pio Esposito). Nerazzurri che appaiono favoriti per la sfida ma vediamo quale potrebbe essere il risultato esatto e le quote secondo i principali operatori del settore.
COMPARAZIONE QUOTE
Udinese-Inter, pronostico risultato esatto: miglior attacco contro peggior difesa
Udinese-Inter, risultato esatto 0-2
Miglior attacco contro peggior difesa. Questo il dato incontrovertibile che potrebbe tracciare la linea. Dati che però vanno sublimati nel rettangolo verde. Il testa-coda contro il Lecce si è dimostrato più ostico di quanto si potesse immaginare, contro l'Udinese non sarà semplice per i ragazzi di Chivu. Vediamo le quote per il risultato esatto di 2 a 0 in favore dell'Inter. Per gli esperti di Netwin e Vincitu il 2 a 0 per i nerazzurri è quotato a 7.00. Gli operatori di Snai bancano questa possibilità a 7.25 mentre gli analisti di William Hill propongono una quota di 6.40 per il 2 a 0 in favore della squadra di Chivu.
Udinese-Inter, risultato esatto 1-4
La voglia di rivincita è tanta. Contro l'Udinese - nella gara d'andata - i nerazzurri si fecero ribaltare in 60 minuti dopo esser passati in vantaggio. La consapevolezza in fase difensiva è cresciuta e con la lei la voglia dei nerazzurri di lottare per qualcosa di importante. Una vittoria larga, anche per vendicare lo stop dell'andata, non la possiamo escludere. Vediamo le quote per il possibile 4 a 1 in favore dei nerazzurri. Gli esperti di Netwin propongono una quota di 23.00 , gli analisti di William Hill e Bet365 bancano questa possibilità a 21.00 mentre gli operatori di Planetwin il 4 a 1 in favore dei nerazzurri lo quotano a 22.00
Udinese-Inter, dove vedere la gara in Tv—
Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 15 di sabato 17 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Come al solito si potrà restare aggiornati con la diretta testuale del match su Fcinter1908.it
