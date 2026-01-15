Udinese–Inter, pronostico Serie A: analisi e chiavi del match

Nerazzurri che viaggiano con il favore dei pronostici per la sfida con l'Udinese. La squadra di Chivu con una vittoria menterrebbe a distanza Milan e Napoli che sono chiamati ad impegni più miti rispetto quello dei nerazzurri. Udine però è un campo che non sempre riserva gioie alla squadra nerazzurra che dovrà fare attenzione alla grande fisicità dei bianconeri e fare i conti con l'infermeria che ha visto l'ingresso di Hakan Calhanoglu. Scopriamo le quote per la vittoria dei nerazzurri in trasferta. Il segno 2 in schedina è quotato a 1.44 dagli esperti di Bet365 mentre gli operatori di Admiral Bet, Berflag e William Hill bancano questa possibilità a 1.43.