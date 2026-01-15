La vittoria sporca contro il Lecce ottenuta al Meazza consente ai nerazzurri di allungare sul Napoli bloccato al Maradona dal Parma. L'Inter di Chivu non vuole fermarsi e continua il gennaio di fuoco per i nerazzurri che torneranno in campo sabato pomeriggio contro l'Udinese. I friulani girone d'andata espugnarono il Meazza infliggendo la prima sconfitta interna all'Inter ribaltando una gara che sembrava indirizzata al meglio per la squadra di Chivu. L'Inter da quella sconfitta cominciò a marciare e attualmente è prima in classifica con il miglior attacco e il miglior rendimento interno. Gara storicamente ostica quella con i friulani, scopriamo chi è il favorito secondo i principali operatori del settore.
COMPARAZIONE QUOTE
Udinese–Inter, pronostico Serie A: analisi e chiavi del match
Udinese-Inter, pronostico 2
Nerazzurri che viaggiano con il favore dei pronostici per la sfida con l'Udinese. La squadra di Chivu con una vittoria menterrebbe a distanza Milan e Napoli che sono chiamati ad impegni più miti rispetto quello dei nerazzurri. Udine però è un campo che non sempre riserva gioie alla squadra nerazzurra che dovrà fare attenzione alla grande fisicità dei bianconeri e fare i conti con l'infermeria che ha visto l'ingresso di Hakan Calhanoglu. Scopriamo le quote per la vittoria dei nerazzurri in trasferta. Il segno 2 in schedina è quotato a 1.44 dagli esperti di Bet365 mentre gli operatori di Admiral Bet, Berflag e William Hill bancano questa possibilità a 1.43.
Udinese-Inter, pronostico over 3,5
Miglior attacco del torneo, quello nerazzurro, con 43 reti realizzate contro la peggior difesa, quella friulana, che fino a questo momento ha incassato 32 reti. Un testa-coda che potrebbe aprire a scenari interessanti sotto il profilo del punteggio finale. Si prevede una gara ricca di gol? Scopriamo insieme le quote per l'OVER 3.5 nella gara tra Udinese e Inter. Per gli analisti di Wlliam Hill e Bet365 l'over 3.5 è quotato a 2.75 mentre gli operatori di Betflag e Admiral Bet bancano questa possibilità a 2.65.
Udinese-Inter, dove vederla in tv—
Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 15 di sabato 17 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Come al solito si potrà restare aggiornati con la diretta testuale del match su Fcinter1908.it
