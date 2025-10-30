Pronostico Verona-Inter: nerazzurri col vento in poppa, attenzione alla quota gol

Verona-Inter, over 3.5
Miglior attacco della seria A per distacco - quello nerazzurro - contro la seconda peggior difesa del nostro campionato. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad un'altra gara ricca di reti. L'Inter, dopo i 3 gol rifilati alla Fiorentina è riuscita a mantenere la porta inviolata contro la squadra di Pioli (bravo Sommer nell'unica occasione capitata sui piedi di Kean). Scopriamo insieme le quote per l'over 3.5 di Verona-Inter. I bookie di Bwin quotano questa possibilità a 5,00 mentre gli esperti di Lottomatica e Leovegas bancano l'over 3.5 a 2.85. Più cauti gli analisti di Marathonbet che quotano a 2.65 questa possibilità.
Calhanoglu, la nostra scelta come marcatore si rivela vincente—
Tra i marcatori consigliati di giornata rientra Hakan Calhanoglu. Il turco, autore di una doppietta contro la Fiorentina, ho commentato cosi la sua prestazione al termine dei 90 minuti: “Gran gol? Quello che faccio sempre, quando arriva il rigore sono sempre concentrato, non mi interessa chi c’è in porta, io mi concentro solo sulla palla. Saluto i tifosi che mi salutano (sorride, ndr). Ko di Napoli? Ci sta nel calcio, ormai sappiamo tutto, abbiamo fatto subito switch, abbiamo lasciato da parte Napoli con una grande prestazione. Grazie al mister che dà qualcosa in più mentalmente, ci dà fame per vincere".
