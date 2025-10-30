fcinter1908 pronostici Pronostico Verona-Inter: nerazzurri col vento in poppa, attenzione alla quota gol

COMPARAZIONE QUOTE

Pronostico Verona-Inter: nerazzurri col vento in poppa, attenzione alla quota gol

Pronostico Verona-Inter: nerazzurri col vento in poppa, attenzione alla quota gol - immagine 1
Primo lunch match per i nerazzurri di Cristian Chivu che affronteranno il Verona nella prossima giornata di campionato
Giovanni Montopoli Direttore 

Archiviata la bella vittoria contro la Fiorentina per i nerazzurri di Cristian Chivu non c'è tempo per cullarsi sugli allori. I nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 12.30 primo lunch match di stagione contro il Verona. Con Napoli e Roma che guidano compatte il gruppo di testa e l'Inter a sole 3 lunghezze non sono ammessi passi falsi, la vetta è li a poche lunghezze e la voglia dei ragazzi di Chivu è evidente. Scopriamo insieme le quote della sfida del Bentegodi.

Verona-Inter, esito finale 2

COMPARAZIONE QUOTE VERONA INTER ESITO FINALE 2
1.41
PIÙ INFO
1.40
PIÙ INFO
1.40
PIÙ INFO
1.33
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 260€ di bonus, di cui 100€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 100€ di bonus benvenuto in fun bonus + 250€ bonus cashback
PIÙ INFO
fino a 50€ sul primo deposito + fino a 2.000€ di Bonus Scommesse + 10.000€ senza deposito con CIE
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport con 3 vincite potenziate + 20 free spin
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Sembrerebbe una gara a senso unico quella di domenica tra Verona e Inter. Nerazzurri col vento in poppa e i favori dei pronostici ma le insidie sono in agguato. Gli scaligeri, attualmente nei bassifondi della classifica, vorranno tenere a distanza le inseguitrici per non finire nel baratro ma la voglia di tenere il passo scudetto per i ragazzi di Chivu farà sicuramente la differenza. Scopriamo insieme le quote di Verona-Inter. Per gli operatori di Bwin la vittoria finale dei nerazzurri è quotata 1.41 mentre gli esperti di Marathonbet e Lottomatica bancano questa possibilità a 1.40. Leggermente più cauti i bookie di Leovegas che quotano la vittoria in trasferta dell'Inter sul campo del Verona a 1.33

LEGGI ANCHE

Verona-Inter, over 3.5

COMPARAZIONE QUOTE VERONA INTER OVER 3.5
5.00
PIÙ INFO
2.65
PIÙ INFO
2.85
PIÙ INFO
2.85
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 260€ di bonus, di cui 100€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 100€ di bonus benvenuto in fun bonus + 250€ bonus cashback
PIÙ INFO
fino a 50€ sul primo deposito + fino a 2.000€ di Bonus Scommesse + 10.000€ senza deposito con CIE
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport con 3 vincite potenziate + 20 free spin
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Miglior attacco della seria A per distacco - quello nerazzurro - contro la seconda peggior difesa del nostro campionato. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad un'altra gara ricca di reti. L'Inter, dopo i 3 gol rifilati alla Fiorentina è riuscita a mantenere la porta inviolata contro la squadra di Pioli (bravo Sommer nell'unica occasione capitata sui piedi di Kean). Scopriamo insieme le quote per l'over 3.5 di Verona-Inter. I bookie di Bwin quotano questa possibilità a 5,00 mentre gli esperti di Lottomatica e Leovegas bancano l'over 3.5 a 2.85. Più cauti gli analisti di Marathonbet che quotano a 2.65 questa possibilità.

Calhanoglu, la nostra scelta come marcatore si rivela vincente

—  

Tra i marcatori consigliati di giornata rientra Hakan Calhanoglu. Il turco, autore di una doppietta contro la Fiorentina, ho commentato cosi la sua prestazione al termine dei 90 minuti: “Gran gol? Quello che faccio sempre, quando arriva il rigore sono sempre concentrato, non mi interessa chi c’è in porta, io mi concentro solo sulla palla. Saluto i tifosi che mi salutano (sorride, ndr). Ko di Napoli? Ci sta nel calcio, ormai sappiamo tutto, abbiamo fatto subito switch, abbiamo lasciato da parte Napoli con una grande prestazione. Grazie al mister che dà qualcosa in più mentalmente, ci dà fame per vincere".

 

Leggi anche
Inter-Fiorentina, pronostico marcatore: Calhanoglu la certezza ma attenzione all’ex
Pronostico Inter-Fiorentina risultato finale: stuzzica la vittoria larga dei nerazzurri

© RIPRODUZIONE RISERVATA