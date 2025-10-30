Pronostico Verona-Inter: nerazzurri col vento in poppa, attenzione alla quota gol

Archiviata la bella vittoria contro la Fiorentina per i nerazzurri di Cristian Chivu non c'è tempo per cullarsi sugli allori. I nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 12.30 primo lunch match di stagione contro il Verona. Con Napoli e Roma che guidano compatte il gruppo di testa e l'Inter a sole 3 lunghezze non sono ammessi passi falsi, la vetta è li a poche lunghezze e la voglia dei ragazzi di Chivu è evidente. Scopriamo insieme le quote della sfida del Bentegodi.