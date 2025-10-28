fcinter1908 pronostici Pronostico Inter-Fiorentina risultato finale: stuzzica la vittoria larga dei nerazzurri

Pronostico Inter-Fiorentina risultato finale: stuzzica la vittoria larga dei nerazzurri

Inter-Fiorentina, sfida valida per la 9ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 29 ottobre alle 20:45. Scopriamo insieme le quote del match per il risultato esatto
Primo turno infrasettimanale di campionato dove l'Inter riceverà al Meazza una Fiorentina reduce dal pareggio in rimonta ottenuto in casa contro il Bologna dell'ex Italiano. I nerazzurri vogliono tornare a correre in campionato dopo lo stop del Maradona e per farlo dovranno vedersela anche con la quella voglia di rivincita di mister Pioli, al momento ancora in sella sulla panchina viola.

Inter-Fiorentina, risultato esatto 3-0

La terza sconfitta in otto gare per i nerazzurri, arrivata come è arrivata, non lascia spazio a possibili alternative. L'Inter di Chivu non può permettersi di perdere altro terreno e dovrà sfruttare al meglio il fattore casa per tornaere a correre al meglio in serie A. Il gruppo di testa è ora lontano 3 sole lunghezze e i nerazzurri dovranno fare di tutto per arrivare alla terza e ultima sosta (per il 2025) a bottino pieno. L'Inter è nettamente favorita secondo le quote delle principali agenzie di scommesse, vediamo nello specifico quanto è quotato il possibile 3 a 0 per la squadra di Chivu. Per gli analisti di Netbet e Starvegas, la vittoria per 3 a 0 dell'Inter sulla Fiorentina è quotata a 9.25 mentre per gli operatori di Vincitu il risultato è quotato a 9.00. Nel mezzo si posizionano i bookie di Betflag che bancano questa possibilità a 9.20

Inter-Fiorentina, risultato finale 2-1

Potrebbe toccare ancora a Sommer tra i pali contro la Fiorentina. L'estremo nerazzurro, dopo aver blindato la sua porta per 6 turni consecutivi è capitolato, non benissimo, al Maradona contro il Napoli. La Fiorentina dal canto suo potrà contrare anche sulla voglia di rivalsa non solo di Kean in attacco ma anche di Dzeko. Scopriamo insieme le quote per la vittoria dei nerazzurri per 2 a 1. Per gli analisti di Vincitu e Starvegas questa possibilità è quotata a 8.80 mentre gli esperti di Netbet bancano la vittoria per 2 a 1 dell'Inter a 8.75. Per i bookie di Betflag la vittoria per 2 a 1 dei nerazzurri contro la viola è quotata a 8.50

Inter-Fiorentina, dove vedere il match in tv

Inter-Fiorentina, sfida valida per la 9ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 29 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri favoriti ma attenzione alla quota gol
Napoli-Inter, pronostico marcatori: Bonny a caccia di conferme ma l’intuizione è...

