Pronostico Inter-Fiorentina risultato finale: stuzzica la vittoria larga dei nerazzurri

Inter-Fiorentina, risultato finale 2-1
Potrebbe toccare ancora a Sommer tra i pali contro la Fiorentina. L'estremo nerazzurro, dopo aver blindato la sua porta per 6 turni consecutivi è capitolato, non benissimo, al Maradona contro il Napoli. La Fiorentina dal canto suo potrà contrare anche sulla voglia di rivalsa non solo di Kean in attacco ma anche di Dzeko. Scopriamo insieme le quote per la vittoria dei nerazzurri per 2 a 1. Per gli analisti di Vincitu e Starvegas questa possibilità è quotata a 8.80 mentre gli esperti di Netbet bancano la vittoria per 2 a 1 dell'Inter a 8.75. Per i bookie di Betflag la vittoria per 2 a 1 dei nerazzurri contro la viola è quotata a 8.50
Inter-Fiorentina, dove vedere il match in tv—
Inter-Fiorentina, sfida valida per la 9ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 29 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
