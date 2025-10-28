Pronostico Inter-Fiorentina risultato finale: stuzzica la vittoria larga dei nerazzurri

La terza sconfitta in otto gare per i nerazzurri, arrivata come è arrivata, non lascia spazio a possibili alternative. L'Inter di Chivu non può permettersi di perdere altro terreno e dovrà sfruttare al meglio il fattore casa per tornaere a correre al meglio in serie A. Il gruppo di testa è ora lontano 3 sole lunghezze e i nerazzurri dovranno fare di tutto per arrivare alla terza e ultima sosta (per il 2025) a bottino pieno. L'Inter è nettamente favorita secondo le quote delle principali agenzie di scommesse, vediamo nello specifico quanto è quotato il possibile 3 a 0 per la squadra di Chivu. Per gli analisti di Netbet e Starvegas, la vittoria per 3 a 0 dell'Inter sulla Fiorentina è quotata a 9.25 mentre per gli operatori di Vincitu il risultato è quotato a 9.00. Nel mezzo si posizionano i bookie di Betflag che bancano questa possibilità a 9.20