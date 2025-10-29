Inter-Fiorentina, pronostico marcatore: Calhanoglu la certezza ma attenzione all’ex

Torna al Meazza Edin Dzeko e lo farà da calciatore della Fiorentina. Il bosniaco, dopo la parentesi turca, è rientrato in Italia andando alla corte di Stefano Pioli. Non un avvio di stagione brillante per l'ex nerazzurro che sta vedendo a fatica il campo ma si sa, in queste sfide, sono le motivazioni a fare la differenza. Lasciato partire per tentare di trattenere Lukaku in nerazzurro la storia di Dzeko ha evidenziato come la volontà del calciatore sarebbe stata quella di rimanere all'Inter. Cosa fatta, capo ha. Scopriamo insieme le quote che vedono andare il gol l'ex attaccante nerazzurro. Gli esperti di Betsson e Snai bancano a 6.00 la possibilità che Dzeko inserisca il suo nome nel tabellino dei marcatori mentre gli analisti di Sisal quotano questa possibilità a 5.00. Per i bookie di William Hill la quota che vedrebbe andare in rete Dzeko contro la sua ex squadra è quotata a 4.60