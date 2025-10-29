fcinter1908 pronostici Inter-Fiorentina, pronostico marcatore: Calhanoglu la certezza ma attenzione all’ex

Inter-Fiorentina, pronostico marcatore: Calhanoglu la certezza ma attenzione all’ex

Inter-Fiorentina, pronostico marcatore: Calhanoglu la certezza ma attenzione all’ex - immagine 1
Inter-Fiorentina, sfida valida per la 9ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà questa sera alle 20:45. Scopriamo insieme le quote del marcatore di questo incontro
Giovanni Montopoli Direttore 

Vince il Napoli, pareggia il Milan e questa sera l'Inter ha la possibilità di non perder terreno dalla squadra di Antonio Conte. I nerazzurri riceveranno al Meazza una Fiorentina galvanizzata dal pareggio acciuffato in extremis contro il Bologna nel derby dell'Appennino ma la squadra di Chivu ha già sprecato ogni tipo di bonus, serve una vittoria per tornare a correre in campionato e non perdere ulteriore terreno dal gruppo di testa.

Inter-Fiorentina, marcatore Calhanoglu

COMPARAZIONE QUOTE INTER FIORENTINA MARCATORE CALHANOGLU
3.75

3.75

4.00

4.00





Infallibile dagli undici metri, come confermato anche nella sfida di Napoli, dove trasformato il penalty del provvisorio 2 a 1, Hakan Calhanoglu rappresenta uno dei principali indiziati per andare a segno nella formazione nerazzurra. Il turco ha oramai lasciato definitivamente alle spalle le polemiche estive ed è partito in questo primo scorcio di stagione al meglio. Gol e assist per il centrocampista che sta confermando uno stato di forma invidiabile. Scopriamo insieme le quote che lo vedono protagonista come marcatore dell'incontro. Per gli operatori di Betsson e Snai la rete del turco è quotata a 4.00 mentre gli esperti di Sisal e William Hill bancano questa possibilità a 3.75

Inter-Fiorentina, marcatore Edin Dzeko

COMPARAZIONE QUOTE INTER FIORENTINA MARCATORE DZEKO
4.60

5.00

6.00

6.00





Torna al Meazza Edin Dzeko e lo farà da calciatore della Fiorentina. Il bosniaco, dopo la parentesi turca, è rientrato in Italia andando alla corte di Stefano Pioli. Non un avvio di stagione brillante per l'ex nerazzurro che sta vedendo a fatica il campo ma si sa, in queste sfide, sono le motivazioni a fare la differenza. Lasciato partire per tentare di trattenere Lukaku in nerazzurro la storia di Dzeko ha evidenziato come la volontà del calciatore sarebbe stata quella di rimanere all'Inter. Cosa fatta, capo ha. Scopriamo insieme le quote che vedono andare il gol l'ex attaccante nerazzurro. Gli esperti di Betsson e Snai bancano a 6.00 la possibilità che Dzeko inserisca il suo nome nel tabellino dei marcatori mentre gli analisti di Sisal quotano questa possibilità a 5.00. Per i bookie di William Hill la quota che vedrebbe andare in rete Dzeko contro la sua ex squadra è quotata a 4.60

Inter-Fiorentina, dove vederla in tv

—  

Inter-Fiorentina, sfida valida per la 9ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 29 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA