Quote Italia-Estonia: Pio Esposito debutto con gol? Stuzzica un dato su Barella

Venerdì 5 settembre 2025 alle 20:45, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Italia-Estonia, sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Sarà il debutto di Gennaro Gattuso come commissario tecnico, ma anche una partita da vincere per cercare di centrare la qualificazione al Mondiale degli azzurri. Sono 5 i nerazzurri convocati da Gattuso per i due incontri della nazionali, tra questi spicca il debutto di Pio Esposito in attacco.

Italia-Estonia, Pio Esposito marcatore

Una stagione, quella passata, da protagonista assoluto in serie B con lo Spezia e il sogno di che si realizza: quello di vestire la casacca nerazzurra. Per il giovane Pio Esposito il sogno continua. Dopo aver convinto Chivu a trattenerlo all'Inter è arrivata anche la prima convocazione con la nazionale maggiore. Il debutto in nerazzurro al mondiale per club venne bagnato con un gol contro il River Plate e chissà che il giovane attaccante non possa ripetersi alla sua prima in Nazionale. Gli analisti di Netwin quotano la rete dell'attaccante nerazzurro a 1.85. Leggermente sotto gli espereti di Starcasinò e Admiralbet con una quota rispettivamente di 1.76. e 1.75, Più cauti gli esperti di Bet365 che bancano a 1.72 la rete dell'attaccante nerazzurro.