Quote Italia-Estonia: Pio Esposito debutto con gol? Stuzzica un dato su Barella

Da Spalletti a Gattuso, l’Italia ha cambiato Ct nel tentativo di arrivare direttamente ai Mondiali del 2026. Dopo 3 punti in 2 partite, il nuovo corso parte dalla gara interna con l’Estonia.
Venerdì 5 settembre 2025 alle 20:45, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Italia-Estonia, sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Sarà il debutto di Gennaro Gattuso come commissario tecnico, ma anche una partita da vincere per cercare di centrare la qualificazione al Mondiale degli azzurri. Sono 5 i nerazzurri convocati da Gattuso per i due incontri della nazionali, tra questi spicca il debutto di Pio Esposito in attacco.

Italia-Estonia, Pio Esposito marcatore

Una stagione, quella passata, da protagonista assoluto in serie B con lo Spezia e il sogno di che si realizza: quello di vestire la casacca nerazzurra. Per il giovane Pio Esposito il sogno continua. Dopo aver convinto Chivu a trattenerlo all'Inter è arrivata anche la prima convocazione con la nazionale maggiore. Il debutto in nerazzurro al mondiale per club venne bagnato con un gol contro il River Plate e chissà che il giovane attaccante non possa ripetersi alla sua prima in Nazionale. Gli analisti di Netwin quotano la rete dell'attaccante nerazzurro a 1.85. Leggermente sotto gli espereti di Starcasinò e Admiralbet con una quota rispettivamente di 1.76. e 1.75, Più cauti gli esperti di Bet365 che bancano a 1.72 la rete dell'attaccante nerazzurro.

COMPARAZIONE QUOTE Italia-Estonia Pio Esposito marcatore
1.85
PIÙ INFO
1.75
PIÙ INFO
1.72
PIÙ INFO
1.76
PIÙ INFO
Italia-Estonia, Barella almeno 2 tiri in porta

Non sicuramente il centrocampista più prolifico dal punto di vista realizzativo ma Nicolò Barella ha cucito sulla sua pelle i gradi da leader nell'Inter e nella nazionale. Alla prima di Gattuso da commissario tecnico difficilmente il centrocampo azzurro verrà stravolto con il sardo che dovrebbe partire dal primo minuto. Interessante la proposta che vede Barella concludere due volte nella porta dell'Estonia, sicuramente formazione non irresistibile e che potrebbe concedere spazi agli inserimenti dei centrocampisti azzurri. La quota proposta dagli esperti di William Hill al riguardo è di 6.50 con i bookie di Netwin e Netbet che si posizionano a 5.00. Cauti gli esperti di Bwin con 4.80

COMPARAZIONE QUOTE Italia-Estonia Barella almeno 2 tiri in porta
6.50
PIÙ INFO
4.80
PIÙ INFO
5.00
PIÙ INFO
5.00
PIÙ INFO
Dove vedere Italia-Estonia

Italia-Estonia sarà trasmessa in chiaro dalla Rai sul canale Rai 1 (canale numero 1, 501 HD del digitale terrestre e 5001 del decoder di Sky)

