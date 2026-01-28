fcinter1908 pronostici Borussia Dortmund-Inter, pronostico marcatore: tra dubbi e certezze ecco su chi puntare

Borussia Dortmund-Inter, pronostico marcatore: tra dubbi e certezze ecco su chi puntare

Borussia Dortmund-Inter, pronostico marcatore: tra dubbi e certezze ecco su chi puntare - immagine 1
Ultima giornata di League Phase della Champions League con i nerazzurri che faranno visita al Borussia Dortmund
Giovanni Montopoli Direttore 

Questa sera l'Inter conoscerà il suo destino. Se saranno ottavi diretti (molto difficile) o spareggi, e se saranno spareggi i nerazzurri conosceranno definitivamente se sarà parte alta (con gara di ritorno in casa) o parte bassa della classifica con relativa gara di ritorno in trasferta. Il tecnico nerazzurro mischia le carte, le voci di corridoio vorrebbero Lautaro Martinez fuori dall'undici titolare nonostante la voglia del Toro - sottolineata anche dal tecnico in conferenza - di voler giocare tutte le gare. Ci sarà quasi sicuramente Thuram in attacco ma l'obiettivo è quello di poter utilizzare la miglior formazione possibile. Assente certo Barella rimasto a Milano per sostenere esami strumentali dopo il risentimento muscolare. Scopriamo quindi le quote dei possibili marcatori del match.

Borussia Dortmund-Inter, pronostico marcatore Sucic

Il croato ha timbrato il cartellino contro l'Arsenal, gara poi vinta dai Gunners. Contro il Borussia avrà la sua chance da titolare e potrebbe essere proprio lui uno dei principali indiziati per metter il suo nome nel registro marcatori. Per gli esperti di Netbet e Netwin il gol del croato contro il Borussia è quotato a 9.00 mente gli operatori di Admiral Bet e Betsson bancano questa possibilità a 7.00

Borussia Dortmund-Inter, pronostico marcatore Thuram

Il francese sta attraversando un periodo particolare, una leggera flessione che però non preoccupa il tecnico nerazzurro. Contro il Borussia l'occasione è di quelle ghiotte, poteebbe essere lui a dover guidare l'attacco nerazzurro priva di Lautaro Martinez. Scopriamo le quote relative al suo possibile gol. Per gli esperti di Netbet e Netwin la rete del francese contro il Borussia è quotata a 3.00. Gli analisti Betsson propongono una quota di 2.90 per la rete di Thuram a Dortmund mentre gli operatori di Admiral Bet bancano la rete di Thuram a 2.75.

Borussia Dortmund-Inter, dove vedere la gara in tv

—  

Borussia Dortmund-Inter, ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 28 gennaio alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

© RIPRODUZIONE RISERVATA