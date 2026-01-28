Borussia Dortmund-Inter, pronostico marcatore: tra dubbi e certezze ecco su chi puntare

Questa sera l'Inter conoscerà il suo destino. Se saranno ottavi diretti (molto difficile) o spareggi, e se saranno spareggi i nerazzurri conosceranno definitivamente se sarà parte alta (con gara di ritorno in casa) o parte bassa della classifica con relativa gara di ritorno in trasferta. Il tecnico nerazzurro mischia le carte, le voci di corridoio vorrebbero Lautaro Martinez fuori dall'undici titolare nonostante la voglia del Toro - sottolineata anche dal tecnico in conferenza - di voler giocare tutte le gare. Ci sarà quasi sicuramente Thuram in attacco ma l'obiettivo è quello di poter utilizzare la miglior formazione possibile. Assente certo Barella rimasto a Milano per sostenere esami strumentali dopo il risentimento muscolare. Scopriamo quindi le quote dei possibili marcatori del match.