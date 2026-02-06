Pronostico Sassuolo-Inter: nerazzurri a caccia dell’ottava sinfonia. Attenzione alla quota gol

Smaltita la vittoria in Coppa Italia che ha visto i nerazzurri superare il Torino e accedere alla semifinale per l'Inter di Chivu è tempo di rituffarsi in campionato dove domenica l'attende il Sassuolo di Fabio Grosso. Neroverdi che rappresentano un'autentica bestia nera per i nerazzurri dove in un totale di 23 sfide gli emiliani si sono imposti per 10 volte contro le 11 vittorie dell'Inter (solo 2 i pareggi). Grosso ritrova Domenico Berardi mentre Chivu - dopo l'ampio tournover in coppa - dovrebbe ritrovare l'undici base con l'unico ballottaggio che vede Thuram al momento favorito su Esposito e Bonny. Scopriamo chi sarà il favorito analizzando le quote dei principali operatori del settore.