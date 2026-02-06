Pronostico Sassuolo-Inter: nerazzurri a caccia dell’ottava sinfonia. Attenzione alla quota gol

Smaltita la vittoria in Coppa Italia che ha visto i nerazzurri superare il Torino e accedere alla semifinale per l'Inter di Chivu è tempo di rituffarsi in campionato dove domenica l'attende il Sassuolo di Fabio Grosso. Neroverdi che rappresentano un'autentica bestia nera per i nerazzurri dove in un totale di 23 sfide gli emiliani si sono imposti per 10 volte contro le 11 vittorie dell'Inter (solo 2 i pareggi). Grosso ritrova Domenico Berardi mentre Chivu - dopo l'ampio tournover in coppa - dovrebbe ritrovare l'undici base con l'unico ballottaggio che vede Thuram al momento favorito su Esposito e Bonny. Scopriamo chi sarà il favorito analizzando le quote dei principali operatori del settore.
Sette vittorie consecutive in trasferta per l'Inter di Chivu che domenica vorrà dar seguito a questa preziosa statistica che vede i nerazzurri imbattuti nelle sfide contro le squadre che occupano la colonna di destra della classifica. Al campo il verdetto finale ma al momento secondo i principali operatori del settore la squadra di Chivu appare favorita per aggiudicarsi i 3 punti in palio. Per gli esperti di Vincitu e Eurobet la vittoria dei nerazzurri è quotata a 1.47. Gli esperti di Bet365 bancano a 1.48 questa possibilità mentre gli analisti di William Hill propongono una quota di 1.46.
Sassuolo-Inter, pronostico OVER 3.5
Il miglior attacco del campionato contro la settima peggior difesa. La squadra di Grosso non solo fatica a contenere ma anche - e soprattutto - in zona gol, dove il bottino è inferiore ai gol incassati. Lautaro continua il percorso di crescita e vuole assolutamente raggiungere al terzo posto della classifica all-time dei marcatori dell'Inter Evaristo Beccalossi. Ci aspettiamo una gara ricca di reti. Queste le quote per l'Over 3.5. Per gli analisti di Eurobet e Vincitu l'over 3.5 è quotato a 2.80. Gli operatori di William Hill propongono una quota di 2.85 mentre gli esperti di Bet365 bancano questa possibilità a 3.00.
Sassuolo-Inter, dove vedere la gara in tv—
Sassuolo-Inter, sfida valida per la 24ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 8 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
