Pronostico Sassuolo-Inter: nerazzurri a caccia dell’ottava sinfonia. Attenzione alla quota gol

Nerazzurri di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Grosso domenica alle ore 18
Smaltita la vittoria in Coppa Italia che ha visto i nerazzurri superare il Torino e accedere alla semifinale per l'Inter di Chivu è tempo di rituffarsi in campionato dove domenica l'attende il Sassuolo di Fabio Grosso. Neroverdi che rappresentano un'autentica bestia nera per i nerazzurri dove in un totale di 23 sfide gli emiliani si sono imposti per 10 volte contro le 11 vittorie dell'Inter (solo 2 i pareggi). Grosso ritrova Domenico Berardi mentre Chivu - dopo l'ampio tournover in coppa - dovrebbe ritrovare l'undici base con l'unico ballottaggio che vede Thuram al momento favorito su Esposito e Bonny. Scopriamo chi sarà il favorito analizzando le quote dei principali operatori del settore.

1.46
PIÙ INFO
1.48
PIÙ INFO
1.47
PIÙ INFO
1.47
PIÙ INFO
Sette vittorie consecutive in trasferta per l'Inter di Chivu che domenica vorrà dar seguito a questa preziosa statistica che vede i nerazzurri imbattuti nelle sfide contro le squadre che occupano la colonna di destra della classifica. Al campo il verdetto finale ma al momento secondo i principali operatori del settore la squadra di Chivu appare favorita per aggiudicarsi i 3 punti in palio. Per gli esperti di Vincitu e Eurobet la vittoria dei nerazzurri è quotata a 1.47. Gli esperti di Bet365 bancano a 1.48 questa possibilità mentre gli analisti di William Hill propongono una quota di 1.46.

2.85
PIÙ INFO
3.00
PIÙ INFO
2.80
PIÙ INFO
2.80
PIÙ INFO
Il miglior attacco del campionato contro la settima peggior difesa. La squadra di Grosso non solo fatica a contenere ma anche - e soprattutto - in zona gol, dove il bottino è inferiore ai gol incassati. Lautaro continua il percorso di crescita e vuole assolutamente raggiungere al terzo posto della classifica all-time dei marcatori dell'Inter Evaristo Beccalossi. Ci aspettiamo una gara ricca di reti. Queste le quote per l'Over 3.5. Per gli analisti di Eurobet e Vincitu l'over 3.5 è quotato a 2.80. Gli operatori di William Hill propongono una quota di 2.85 mentre gli esperti di Bet365 bancano questa possibilità a 3.00.

Sassuolo-Inter, dove vedere la gara in tv

—  

Sassuolo-Inter, sfida valida per la 24ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 8 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

Inter-Torino, pronostico marcatori: nuovi stimoli saranno determinanti per i nerazzurri
Inter-Torino, pronostico risultato finale: la voglia di riscatto dei granata sarà determinante?

