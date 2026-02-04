Inter-Torino, pronostico marcatori: nuovi stimoli saranno determinanti per i nerazzurri

Per i quarti di finale di Coppa Italia i nerazzurri riceveranno all'U-Power Arena di Monza il Torino di Baroni. Gara non semplice per l'undici nerazzurro indipendentemente da quanto accaduto nella gara di campionato. I granata dopo aver eliminato brillantemente la Roma di Gasperini puntano al colpaccio. Chivu - come sottolineato nel post partita di Cremona - tiene a questa competizione e vorrà onorarla al meglio. Logico che ci sarà un ampio tournover tra le fila nerazzurre visti anche i tanti impegni dell'Inter con l'infermeria che comincia parzialmente a svuotarsi. Recuperati Darmian e Carlos Augusto, ancora assenti Barella, Calhanoglu e Dumfries. Chi inserirà il proprio nome nel registro marcatori questa sera? Scopriamo le quote.