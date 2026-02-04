Per i quarti di finale di Coppa Italia i nerazzurri riceveranno all'U-Power Arena di Monza il Torino di Baroni. Gara non semplice per l'undici nerazzurro indipendentemente da quanto accaduto nella gara di campionato. I granata dopo aver eliminato brillantemente la Roma di Gasperini puntano al colpaccio. Chivu - come sottolineato nel post partita di Cremona - tiene a questa competizione e vorrà onorarla al meglio. Logico che ci sarà un ampio tournover tra le fila nerazzurre visti anche i tanti impegni dell'Inter con l'infermeria che comincia parzialmente a svuotarsi. Recuperati Darmian e Carlos Augusto, ancora assenti Barella, Calhanoglu e Dumfries. Chi inserirà il proprio nome nel registro marcatori questa sera? Scopriamo le quote.
Inter-Torino, pronostico marcatori: nuovi stimoli saranno determinanti per i nerazzurri
Inter-Torino, marcatore Diouf
In rete contro il Venezia e con il Borussia Dortmund. L'ex Lens questa sera avrà la su chance dal primo minuto. Il centrocampista vuole confermare il trend di crescita e chissà, magari, anche trovare il suo terzo gol stagionale. Ispiratissimo in coppa, Riuscirà a ripetersi il francese contro il Torino? Queste le quote per il suo gol nella sfida di questa sera. Gli esperti di William Hill propongono una quota di 6.40 per la rete di Diouf contro il Torino, gli operatori di Admiral bet bancano questa possibilità a 6.00. Per gli analisti di Netwin la rete del francese è quotata a 4.50 mentre i bookie di Bet365 quotano il suo gol a 4.00
Inter-Torino, marcatore Frattesi
Titolare contro la Cremonese, con la sessione di mercato chiusa, il centrocampista può tornare a concentrarsi sul nerazzurro. Una stagione travagliata per l'ex Sassuolo, tra problemi fisici e voci di mercato, che ora però potrebbe subire una svolta inaspettata. Con l'assenza di Barella per Frattesi la chance di ricavarsi un ruolo da protagonista in questo spezzone di stagione c'è. In gol nelle gare importanti, spesso pericoloso, riuscirà ad andare in rete contro il Torino e magari regalare una nuova qualificazione ai nerazzurri? Queste le quote relative al suo possibile gol. Per gli esperti di Netbet la rete di Frattesi è quotata a 4.75. Gli operatori di Lottomatica bancano questa possibilità a 3.45 mentre per gli analisti di Marathonbet il gol di Frattesi è quotato a 3.50. I bookie di Starvegas bancano questa possibilità a 3.35.
Inter-Torino, dove vedere la partita in tv—
Inter-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 4 febbraio alle ore 21 allo U-Power Stadium e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Italia 1). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/
