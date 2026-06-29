fcinter1908 pronostici Mondiale 2026, schedina sedicesimi: Argentina e Colombia spingono la quota

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Mondiale 2026, schedina sedicesimi: Argentina e Colombia spingono la quota

Mondiale 2026, schedina sedicesimi: Argentina e Colombia spingono la quota - immagine 1
Comparazione quote per la schedina dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026
Giovanni Montopoli Direttore 

La seconda parte dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026 entra nel vivo con un programma ricco di incroci pesanti e potenziali trappole per le grandi favorite. Dopo le prime sfide a eliminazione diretta, il tabellone comincia a prendere forma e ogni dettaglio può spostare gli equilibri: condizione fisica, rotazioni, gestione della pressione e qualità individuale diventano fattori centrali. In ottica comparazione quote, questa fase impone un’analisi prudente e ragionata: il divario tecnico tra le squadre resta importante in alcuni accoppiamenti, ma il contesto da gara secca riduce i margini di errore e rende più delicata la lettura dei mercati. È il momento in cui le favorite devono confermare il proprio status, mentre le outsider cercano l’occasione per allungare il proprio Mondiale e riscrivere il pronostico.

Schedina sedicesimi di finale

COMPARAZIONE QUOTE SCHEDINA SEDICESIMI DI FINALE
 
 
bet365
Sisal Matchpoint
Better Lottomatica
BELGIO-SENEGAL
X
3.20
3.10
3.20
STAI UNITI-BOSNIA
X
5.00
5.00
4.75
SPAGNA-AUSTRIA
1
1.30
1.28
1.30
PORTOGALLO-CROAZIA
2
5.00
4.75
4.75
Comparazione quota totale
104.00
94.24
93.86
Vincita potenziale scommettendo €
1040.00
942.40
938.60
 
 
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Per questa schedina dedicata ai sedicesimi di finale, la costruzione punta su un mix tra esiti più coperti e una giocata più coraggiosa per alzare la quota complessiva. I segni scelti sono il pareggio in Belgio-Senegal e Stati Uniti-Bosnia, il successo della Spagna contro l’Austria e il colpo della Croazia contro il Portogallo. A livello di comparazione, la quota totale più alta tra quelle proposte è quella di bet365 a 104.00, davanti a Sisal a 94.24 e Lottomatica a 93.86: con una puntata ipotetica da 10 euro, la vincita potenziale sale rispettivamente a 1.040 euro, 942,40 euro e 938,60 euro.

Schedina sedicesimi di finale

COMPARAZIONE QUOTE SCHEDINA SEDICESIMI DI FINALE
 
 
Eurobet
Sisal Matchpoint
Better Lottomatica
SVIZZERA ALGERIA
X
3.35
3.25
3.25
AUSTRALIA-EGITTO
2
2.55
2.50
2.50
ARGENTINA-CAPOVERDE
OVER 4.5
4.80
4.25
4.55
COLOMBIA-GHANA
OVER 2.5
2.20
2.10
2.15
Comparazione quota totale
90.21
72.52
79.48
Vincita potenziale scommettendo €
451.04
362.58
397.41
 
 
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Per questa schedina dei sedicesimi di finale, la selezione combina un esito di equilibrio come l’X in Svizzera-Algeria, un segno più deciso come il 2 in Australia-Egitto e due mercati gol, con Over 4.5 in Argentina-Capoverde e Over 2.5 in Colombia-Ghana, che alzano sensibilmente il coefficiente complessivo. In chiave comparazione quote, la proposta più alta è quella di Eurobet, che porta la quota totale a 90.21, davanti a Lottomatica a 79.48 e Sisal a 72.52. Con una puntata teorica da 5 euro, la vincita potenziale sarebbe quindi di 451,04 euro su Eurobet, 397,41 euro su Lottomatica e 362,58 euro su Sisal.

Dove vedere i sedicesimi di finale di Coppa del Mondo in TV

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Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 vengono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma alcune partite sono visibili anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

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