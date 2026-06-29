Mondiale 2026, schedina sedicesimi: Argentina e Colombia spingono la quota

La seconda parte dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026 entra nel vivo con un programma ricco di incroci pesanti e potenziali trappole per le grandi favorite. Dopo le prime sfide a eliminazione diretta, il tabellone comincia a prendere forma e ogni dettaglio può spostare gli equilibri: condizione fisica, rotazioni, gestione della pressione e qualità individuale diventano fattori centrali. In ottica comparazione quote, questa fase impone un’analisi prudente e ragionata: il divario tecnico tra le squadre resta importante in alcuni accoppiamenti, ma il contesto da gara secca riduce i margini di errore e rende più delicata la lettura dei mercati. È il momento in cui le favorite devono confermare il proprio status, mentre le outsider cercano l’occasione per allungare il proprio Mondiale e riscrivere il pronostico.